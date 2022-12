JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal melalui media sosial seperti Instagram Live.

Diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut.

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) merupakan salah satu emiten yang berada di sub-industri Plantations & Crops dengan kode saham ANJT. Perusahaan yang telah berdiri sejak 1993 ini menjalankan bisnis produksi dan penjualan minyak Kelapa Sawit, Inti Sawit, Minyak Inti Sawit, dan hasil pangan berkelanjutan lainnya.

ANJT berhasil mencatatkan pendapatan periode sembilan bulan tahun 2022 mencapai US$201,9 juta, meningkat 5,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Dari aspek operasional, ANJT juga berhasil mencatat kenaikan produksi CPO sebesar 1,8% menjadi 204 ribu ton selama periode sembilan bulan 2022 dibandingkan periode sama tahun lalu. Kinerja keuangan yang positif ini, salah satunya didorong oleh strategi Environmental Social Governance (ESG).

Untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana bisnis yang sedang dikembangkan, serta cara ANJT dalam mengelola Risiko ESG, jangan lewatkan ulasan selengkapnya dalam IG Live “Mengelola Risiko ESG untuk Menjaga Keberlanjutan Bisnis” pada Rabu (7/12/2022) pukul 16.00 WIB bersama Direktur Utama PT Austindo Nusantara Jaya Tbk Lucas Kurniawan, dan Direktur Keuangan PT Austindo Nusantara Jaya Nopri Pitoy, dipandu oleh Senior Research Analyst MNC Sekuritas T Herditya Wicaksana.

Saksikan IG Live ini melalui akun IG @mncsekuritas.

