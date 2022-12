JAKARTA - MNC Sekuritas berkomitmen untuk mendukung penciptaan investor baru di pasar modal, baik investor saham maupun investor reksa dana.

Berinvestasi reksa dana merupakan salah satu pilihan yang dapat membantu Anda mencapai tujuan finansial. Investasi reksa dana menawarkan imbal hasil melalui selisih harga jual dan harga beli unit penyertaan reksa dana.

Anda juga tidak perlu pusing memilih portofolio investasi di instrumen reksa dana karena Manajer Investasi (MI) profesional dan berpengalaman akan membantu mengelola aset, sehingga Anda pun dapat berinvestasi dengan aman dan nyaman.

Selain keuntungan dari penjualan reksa dana, Anda juga bisa memperoleh keuntungan lebih dengan membeli produk reksa dana tertentu di aplikasi MotionTrade. MNC Sekuritas bekerja sama dengan 10 Manajer Investasi mitranya mengadakan promo "PERTAMAX GAN".

Anda bisa mendapatkan cashback Unit Penyertaan Reksa Dana senilai Rp 100.000,- dengan melakukan pembelian Reksa dana minimal Rp 500.000 pada salah satu produk reksa dana dari 10 Manajer Investasi yang berpartisipasi dalam Promo “PERTAMAX GAN” yaitu:

1. Anargya Aset Manajemen

2. BNI Asset Management

3. Danakita Investama

4. Eastspring Investments Indonesia

5. Maybank Asset Management

6. Pinnacle Investment Indonesia.

7. Purwanto Asset Management

8 Prospera Asset Management

9. PNM Investment Management

10. STAR Asset Management

Cashback terbatas untuk total 200 (dua ratus) investor pertama, dengan kuota 20 (dua puluh) investor untuk setiap Manajer Investasi sesuai daftar di atas. Promo berlaku untuk subscription hingga tanggal 15 Desember 2022, dengan holding period hingga 15 Januari 2023. Pastikan Anda tidak melewatkan promo “PERTAMAX GAN” di MotionTrade! Untuk informasi lebih lanjut mengenai promo ini, Anda dapat mengakses link bit.ly/pertamaxganMT

