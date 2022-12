JAKARTA - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen (Persero) menjadi Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara Asia (Asian Civil Service Pension Association/ACSPA) pertama untuk periode Januari 2023-Desember 2024.

Terpilihnya Taspen sebagai Ketua ACSPA merupakan bagian dari rangkaian kegiatan GEPS (Government Employees Pension Service) 40th Anniversary Seminar dan Seremoni Inagurasi ACSPA di Pulau Jeju, Korea Selatan pada 28 November 2022. ACSPA bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan pensiunan ASN di seluruh Asia.

Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih menilai momen itu menjadi saat yang bersejarah bagi Indonesia, khususnya Taspen karena terpilih sebagai Ketua Pertama ACSPA.

"Taspen berkomitmen akan menggalang jejaring asuransi dana pensiun bagi PNS bersama seluruh anggota ACSPA lainnya untuk memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan seluruh pensiunan ASN di seluruh Asia," tutur Antonius dilansir dari Antara, Selasa (13/12/2022).

Dirinya pun berharap asosiasi ini dapat menjadi forum diskusi untuk memahami tren dunia dan mencari solusi permasalahan terkait pengelolaan jaminan sosial ASN. ACSPA akan menjadi terobosan dan awal yang baik bagi pengelolaan dana pensiun di Asia.

Ke depan, Taspen akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta dan membuka peluang kerja sama secara lebih luas dengan negara lain, khususnya di kawasan Asia.

Selain ditunjuk sebagai Ketua ACSPA pertama, Taspen juga terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi ACSPA yang akan dilaksanakan di Bali, Indonesia pada 2023.

Dibentuk pada 2020, ACSPA dipromotori oleh GEPS Korea Selatan dan secara resmi diluncurkan pada 28 November 2022 di Korea Selatan. ACSPA terdiri dari berbagai negara di Asia, antara lain Indonesia, Korea Selatan, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

CEO of GEPS Hwang Seo Chong berharap kegiatan tersebut dapat menjadi wadah bagi para pengelola dana pensiun di Asia untuk menjalin hubungan baik, memahami tren terbaru tentang reformasi pengelolaan jaminan sosial bagi ASN, dan menemukan penyelesaian masalah secara bersama-sama serta menerapkan strategi terhadap keberlanjutan sistem pembayaran pensiun bagi ASN di Asia.

Selain Antonius dan Seo Chong, acara dihadiri pula oleh CEO of National Social Security Fund (NSSF) Cambodia Chhpur Sopannha dan CEO of Government Service Insurance System (GSIS) Philippines Jose Arunflo Veloso. Pada kesempatan yang sama, Taspen juga melakukan perpanjangan memorandum of understanding (MoU) dengan GEPS Korea pada 29 November 2022.

Taspen dan GEPS yang telah menjalin kerja sama sejak 2016 sepakat memperpanjang kerja sama di bidang training dan benchmarking, khususnya terkait kerja sama teknis untuk membangun sistem operasional serta kolaborasi proyek.

Proyek tersebut yakni dalam pengembangan sistem pensiun, pertukaran data, informasi, serta pengetahuan dalam pengelolaan sistem pensiun di masing-masing negara. MoU ditandatangani oleh Antonius dan Seo Chong.

Dengan terpilih sebagai Ketua ACSPA, diharapkan Taspen dapat meningkatkan layanan bagi peserta di dalam negeri. Jejaring antar institusi pengelola dana pensiun yang lebih luas memungkinkan Taspen berkontribusi lebih dalam memajukan jaminan sosial di kawasan Asia.