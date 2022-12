JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengomentari diangkatnya Deddy Corbuzier sebagai Letkol Tituler Angkatan Darat. Susi berharap penghasilan yang didapat Deddy diberikan kepada prajurit TNI lain yang lebih membutuhkan.

"Dearest Deddy, You do not need those finansial benefit, donate that direct to the people in TNI who needs. @corbuzier," tulis Susi di Twitternya, Selasa (13/12/2022).

Dari Twitt tersebut, Susi menilai bahwa Deddy tidak membutuhkan gaji yang didapat sebagai Letkol. Menurut dia, pendapatan yang diterima bisa diberikan kepada orang-orang di TNI yang membutuhkan.

Dengan pangkat itu, Deddy Corbuzier akan mendapatkan hak seperti anggota TNI, meski secara terbatas. Hak anggota TNI yang diterima Deddy di antaranya adalah gaji, tunjangan, dan plat nomor TNI.

"Seperti gaji, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, termasuk plat TNI," jelas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Kisdiyanto kepada wartawan.

Kisdiyanto mengatakan bahwa pangkat dan hak yang diterima membuat Deddy juga terikat dengan hak dan peraturan militer. Deddy Corbuzier sendiri mengungkapkan kebanggaannya menerima pangkat tituler TNI AD tersebut dalam posting di akun Instagram @masterdcorbuzier. Dia berharap, kehadirannya di keluarga besar Mabes TNI mampu memberikan warna baru, dan gagasan untuk masyarakat.