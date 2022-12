JAKARTA - Momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 tinggal menghitung hari. Namun, harga beras secara nasional masih melanjutkan tren kenaikan hingga melewati batas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Melansir Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional hari ini, Rabu (14/12/2022), harga beras kualitas bawah I dibanderol Rp11.400 per kilogram (kg), beras kualitas medium I Rp12.550 per kg, beras kualitas medium II Rp12.350 per kg, serta beras kualitas super II Rp13.550.

Jika dilihat dari data tersebut, harga beras medium sudah setara dengan HET beras premium. Adapun HET beras premium sebesar Rp12.800 per kg. Sedangkan untuk beras medium adalah sebesar Rp9.450.

 BACA JUGA:Stok Beras RI Menipis, Cari Jalan Keluar dengan Impor

Namun, nyatanya bukan hanya beras yang mengalami kenaikan. Tetapi juga bawang merah ukuran sedang yang naik menjadi Rp38.200 per kg, bawang putih ukuran sedang Rp28.050 per kg, cabe merah keriting Rp39.450 per kg, cabe rawit hijau Rp46.500 per kg, serta daging ayam segar yang naik ke level Rp36.000 per kg.

Â

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Meski begitu, ada pula bahan pokok yang stabil atau bahkan turun hari ini. Adapun yang stabil itu di antaranya telur ayam ras segar di jajal Rp31.250 per kg, minyak goreng curah Rp15.000 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I Rp21.550 per kg, gula pasir kualitas premium Rp15.900 per kg. Kemudian daging sapi kualitas 2 yang dijual seharga Rp127.700 per kg. Sedangkan bahan pokok yang harganya turun di antaranya cabai merah besar Rp38.350 per kg, cabai rawit merah Rp54.600 per kg, daging sapi kualitas I Rp137.450 per kg.