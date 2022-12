JAKARTA - PT Venteny Fortuna Internasional Tbk (VTNY) mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini. VTNY akan menjadi perusahaan tercatat ke-59 di pada tahun ini.

Mengutip laman e-IPO, Kamis (15/12/2022), Venteny bergerak di bidang Portal Web dan atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial, Aktivitas Pengolahan Data, Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet (E-Commerce), Aktivitas Perusahaan Holding, Perantara Moneter Lainnya, Penerbitan Piranti Lunak (Software) dan Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

Venteny menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas sebanyak 939.779.100 saham atau 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp5 per saham.

Baca Juga: IPO, Venteny Fortuna Patok Harga Rp360 per Saham

Venteny menetapkan harga IPO Rp360 per saham sehingga dana yang bakal diraup perseroan sebanyak Rp338,32 miliar.

Adapun pemegang saham Venteny Fortuna sebelum IPO terdiri dari, Carta Holdings Inc 24,7%, Junichiro Waide 24,51%, Ocean Capital Inc 13,06%, Fintech Business Inovation LPS 11,62%, KK Investments Holdings Pte Ltd 10,37%, Relo Club Limited 8,83%; lain-lain (di bawah 5%) 6,82%.

Junichiro Waide merupakan pemilik manfaat sekaligus pengendali VTNY. Dia juga adalah founder dan CEO Venteny Fortuna International.

Baca Juga: IPO, Wamen BUMN Minta Pupuk Kaltim Dongkrak Kapasitas Produksi

Selain itu, sampai dengan tanggal prospektusnya diterbitkan, perseroan juga dimiliki oleh satu pengendali berbentuk badan hukum, yaitu Carta Holdings Inc dengan jumlah saham sebanyak 1.319.341.020 saham dalam perseroan atau mewakili 24,7% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Carta Holdings (CH) adalah perusahaan yang tercatat di Tokyo Stock Exchange yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Jepang dengan Nomor Registrasi Perusahaan 0110-01-124981 pada tanggal 8 Oktober 1999 dan telah dicatatkan oleh Dinas Hukum Tokyo Daerah Shibuya.

Untuk pemegang saham Carta Holdings sendiri per 31 Desember 2021 terbagi atas Dentsu Group Inc 52,42%; Shinsuke Usami 7,75%; Custody Bank of Japan Ltd 6,37%; The Master Trust Bank of Japan Ltd 3,32%; Northern Trust Co RE IEDU 1,99%; Carta Holdings Employee Stock Ownership 1,77%; Hidenori Nagaoka 1,44%; Shouji Nagai 1,44%; Northern Trust Co RE UKAI 1,40%; Takuro Ishibasi 0,99%; dan masyarakat 21,11%.

Dalam situs resmi Carta Holdings, perusahaan memiliki sejumlah anak usaha, antara lain Carta Communications Inc, Research Panel Inc, DIGITALIO Inc, fluct Inc, KAIKETSU Inc, Carta Ventures Inc, dan masih banyak lagi. Selain itu, Carta Holdings juga memiliki perusahaan afiliasi dengan metode ekuitas, yang salah satunya adalah Venteny Pte Ltd.

Venteny Pte Ltd adalah juga anak usaha Venteny Fortuna International, yang merupakan badan hukum Singapura dengan No. Registrasi Perusahaan 201621450Z, yang berkedudukan dan berkantor pusat di 143 Cecil Street, #19-02 GB Building, Singapura, 069542.

Sementara, dalam prospektus VTNY dijelaskan pula bahwa sempat terjadi perubahan pemegang saham VTNY dari Voyage Group Inc menjadi Carta Holdings dikarenakan terjadinya merger Voyage Group Inc dengan Carta Holdings Inc.

Sedangkan CEO Venteny Fortuna International Junichiro Waide sendiri sempat tercatat pernah menjabat sebagai CEO Voyage Group Philippines Inc pada 2011-2015.