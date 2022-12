JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal dalam melalui program rutin yaitu Instagram Live.

Diketahui bahwa MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

IHSG mengalami pergerakan setiap harinya, tergantung kondisi market dan sentimen di lapangan. Berbagai sektor dan emiten yang tersedia di pasar saham memiliki potensi yang menarik untuk dibahas. Selain itu, jelang akhir tahun seringkali fenomena Window dressing dan Santa Claus Rally ditunggu-tunggu oleh investor.

Bagaimana cara investor menyikapi pasar di minggu ini? Berapa perkiraan target IHSG hingga akhir tahun?

Ulasan selengkapnya akan dibahas dalam IG Live MNC Sekuritas bersama IDX Kalimantan Timur dengan tema “Perkembangan IHSG Terkini dan Proyeksinya Hingga Akhir Tahun” pada Kamis (15/12/2022) pukul 16.00 WIB.

IG Live ini akan menghadirkan narasumber Technical Analyst MNC Sekuritas Herditya Wicaksana, dipandu oleh Aldila Bandaro dari Bursa Efek Indonesia Kalimantan Timur. Saksikan IG Live ini melalui akun IG @mncsekuritas!

