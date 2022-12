JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa harga barang pokok (bapok) yakni telur ayam ras dan cabe rawit mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru.

Menurutnya, kenaikan bapok tersebut karena tingginya permintaan konsumen.

"Memang telur naik sedikit karena kebutuhannya meningkat karena ayam kan nelurnya satu nggak bisa dua. Jadi memang itu resiko yang nggak bisa dihindari," ujarnya kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (15/12/2022).

"Tapi (harga) ayamnya turun. Cabe normal harganya kecuali cabe rawit. Karena cabe rawit mungkin banyak orang perlu sambal," tambahnya.

Kendati demikian, ia memastikan harga barang pokok (bapok) lainnya terkendali, termasuk stoknya cukup untuk memenuhi kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru.

"Pangan terkendali, ketersediaan cukup," tutur Zulhas.

Untuk diketahui, berdasarkan Pusat Informasj Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, hari ini, Kamis (15/12) harga cabe rawit naik Rp 350 menjadi Rp 46.850 per kilogram, sementara telur ayam ras stagnan di harga Rp 31.250 per kilogram.

Sementara bapok lainnya, seperti bawang merah ukuran sedang naik Rp 50 menjadi Rp 38.250 per kilogram, bawang putih ukuran sedang naik Rp100 menjadi Rp28.150 per kilogram, cabe merah keriting turun Rp400 menjadi Rp39.050 per kilogram, dan cabe rawit merah turun Rp350 menjadi Rp54.250 per kilogram.

Kemudian, untuk beras rata-rata stagnan di harga yang terbilang mahal. Seperti beras kualitas medium I Rp 12.550 per kilogram, beras kualitas medium II Rp12.350 per kilogram, beras kualitas super I Rp13.850 per kilogram, beras kualitas bawah II Rp11.100 per kilogrqm, dan beras kualitas bawah I Rp11.400 per kilogram.