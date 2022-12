JAKARTA - Neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 30 bulan berturut-turut hingga USD44 miliar yang didukung oleh ekspor komoditas SDA mentah akibat ledakan harga komoditas di level global.

“Surplus perdagangan ini didukung karena sebagian bahan mentah sekarang telah diproses dan menciptakan nilai perdagangan kita yang lebih berkelanjutan dan lebih tinggi,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam acara The Launch of the World Bank Indonesia Economic Prospects Report di Jakarta, dikutip Jumat (16/12/2022).

Sri Mulyani pun akan terus mendorong pengembangan sektor manufaktur, karena menjadi salah satu cara meningkatkan ekonomi. Hal ini juga menjadi transformasi Indonesia memiliki ekonomi berpendapatan tinggi dengan cara yang lebih inklusif dan berkeadilan.

“Manufaktur adalah transformasi perekonomian Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Menurutnya, pengembangan sektor manufaktur akan memberikan manfaat untuk menciptakan lapangan pekerjaan formal dengan kualitas yang lebih tinggi dan gaji yang lebih baik untuk tenaga kerja.

Ekonomi Indonesia saat ini masih dominan dikuasai oleh sektor informal, khususnya sektor perdagangan, sehingga sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hanya dengan mengandalkan sektor perdagangan yang cenderung informal. “Tidak hanya nilai tambah, namun bisa lebih sehat dan lebih baik dalam hal ini untuk tenaga kerja, tetapi juga untuk modal,” ujar Sri.