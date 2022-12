JAKARTA – Deddy Corbuzier mendapat gelar Letnal Kolonel (Letkol) Tituler Angkatan Darat (AD). Berapa besaran gaji dan tunjangan yang dia dapat.

Dengan pangkat tersebut, maka Deddy Corbuzier akan mendapatkan hak seperti anggota TNI, namun secara terbatas. Nantinya hak yang akan diterima Deddy, sesuai dengan pangkat dan jabatannya yakni gaji hingga plat TNI.

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Kisdiyanto mengatakan bahwa pangkat dan hak yang diterima membuat Deddy juga terikat dengan hak dan peraturan militer.

Berikut fakta terkait gaji Dedy Corbuzier yang berhasil dirangkum Okezone, Minggu (18/12/2022):

1. Tunjangan Berupa 15 Persen dari Gaji Pokok

Menurut penjelasan Kisdiyanto, tunjangan yang diterima Deddy adalah 15 persen dari gaji pokok prajurit sesuai pangkat masing-masing.

Untuk prajurit berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) masuk kategori jenjang Perwira Pertama mulai pangkat Letnan Dua sampai Kapten dengan rentang gaji Rp2.735.300 - Rp4.780.600.

2. Gaji Perwira Menengah dan Perwira Tinggi

Jenjang Perwira Menengah mulai dari pangkat Mayor sampai Kolonel memiliki gaji Rp3.000.100 hingga Rp5.243.400. Dan yang terakhir jenjang Perwira Tinggi dari pangkat bintang 1 hingga bintang 4 memiliki gaji Rp3.290.500 hingga Rp5.930.800.

3. Orang yang Dapat Menerima Pangkat Tituler

Sebagai informasi, gelar kehormatan yang diperoleh tanpa menjalankan tugas jabatan sebagai yang tersebut pada gelarnya.

Dalam pasal 6 Bab III tentang Pangkat Militer Tituler disebutkan, orang yang dapat menerima pangkat tituler adalah mereka yang bukan berasal dari militer sukarela atau militer wajib.

4. Ungkapan Rasa Bangga Dedy

Deddy Corbuzier sendiri mengungkapkan kebanggaannya menerima pangkat tituler TNI AD tersebut dalam posting di akun Instagram @masterdcorbuzier. Dia berharap, kehadirannya di keluarga besar Mabes TNI mampu memberikan warna baru, dan gagasan untuk masyarakat.

5. Komentar Susi Pudjiastuti

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengomentari diangkatnya Deddy Corbuzier sebagai Letkol Tituler Angkatan Darat. Susi berharap penghasilan yang didapat Deddy diberikan kepada prajurit TNI lain yang lebih membutuhkan.

"Dearest Deddy, You do not need those finansial benefit, donate that direct to the people in TNI who needs. @corbuzier," tulis Susi di Twitternya, Selasa, 13 Desember 2022.

6. Dedy Dianggap Tidak Membutuhkan Gaji

Dari Twitt tersebut, Susi menilai bahwa Deddy tidak membutuhkan gaji yang didapat sebagai Letkol. Menurut dia, pendapatan yang diterima bisa diberikan kepada orang-orang di TNI yang membutuhkan.