JAKARTA - Pemerintah AS segera membeli 3 juta barel minyak untuk mengisi kembali cadangan minyak strategis (SPR) yang telah digunakan pada awal tahun. AS melepas cadangan minyak di awal tahun ini untuk mengendalikan kenaikan harga BBM yang meroket seiring pengurangan produksi OPEC dan pemberlakukan larangan impor minyak Rusia.

Presiden Joe Biden memutuskan melepas 180 juta barel cadangan minyak strategis AS mulai Maret 2022. Hal ini membuat volume stok minyak negara tersebut mencapai level terendah sejak 1980-an.

Para pejabat mengatakan pembelian minyak mentah, yang akan dimulai pada Januari, akan mulai mengisi cadangan AS dan kemungkinan Washington juga akan membeli volume tambahan lainnya.

Menurut Departemen Energi AS, pembelian menjadi kesepakatan yang tepat untuk pembayar pajak AS. Pasalnya, harganya akan lebih rendah dari rata-rata USDper barel yang dijual untuk minyak AS.

"Pengisian cadangan minyak strategis AS juga akan memperkuat keamanan energi negara tersebut," kata Departemen Energi AS, dilansir dari VOA Indonesia, Minggu (18/12/2022).

Harga minyak global naik bahkan sebelum Rusia menginvasi Ukraina pada Februari lalu. Ketika Biden mengumumkan kebijakan larangan impor minyak Rusia pada awal Maret, dia mengakui hal tersebut akan merugikan konsumen AS. Pemerintah Biden telah melepas 180 juta barel cadangan minyak pada Oktober. Volume cadangan minyak AS saat ini berada di angka 400 juta barel minyak, turun dari angka sebelumnya, yaitu lebih dari 600 juta pada akhir 2021, menurut Departemen Energi.