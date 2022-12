JAKARTA - Argentina vs Prancis akan bertemu di pertandingan final Piala Dunia 2022 nanti malam.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun siap untuk nonton bareng World Cup Final 2022 bersama dengan tim Kemenkeu malam ini. Hal tersebut dibagikannya melalui akun Instagram resmi miliknya.

"Argentina vs Perancis.La Albiceleste vs Les Bleus. Messi vs Mbappe. Saya akan Nobar dengan tim Kemenkeu malam ini," tulis Instagram @smindrawati, Minggu (18/12/2022).

Selanjutnya, Sri Mulyani juga mengajak para netizen untuk menebak kaos apa yang akan dipakainya saat nonton bareng nanti malam.

"Tebak saya akan pakai kaos yang mana? Kiri atau Kanan..?," imbuhnya. Tidak lupa, dirinya berpesan bahwa siapapun yang menang kita harus merayakan prestasi dan dedikasi para atlit yang luar biasa.