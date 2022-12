JAKARTA - Wall Street sepekan lalu menunjukkan, saham perbankan AS cukup terdampak di bulan Desember 2022. Saham perbankan terguncang karena kekhawatiran resesi dan melemahnya margin keuntungan menumpulkan daya tarik industri.

Mengutip Reuters, Senin (19/12/2022), indeks bank S&P 500 (.SPXBK) telah merosot sekitar 11% bulan ini dibandingkan penurunan 5,5% untuk indeks yang lebih luas (.SPX) pada periode yang sama.

Di antara yang paling terdampak adalah saham Bank of America (BAC.N), yang telah jatuh 16% bulan ini. Saham Wells Fargo & Co (WFC.N) telah merosot sekitar 14%, dan saham JPMorgan Chase & Co (JPM.N) turun lebih dari 6%.

Selain itu, tanda-tanda pesimisme terhadap ekonomi telah merayap ke harga aset dalam beberapa pekan terakhir, karena investor semakin khawatir bahwa pengetatan kebijakan moneter Federal Reserve yang paling agresif dalam 40 tahun - yang bertujuan untuk mengurangi inflasi - juga akan menghambat pertumbuhan.

Imbal hasil Treasury, yang bergerak terbalik terhadap harga, baru-baru ini jatuh ke level terendah tiga bulan, menandakan bahwa kekhawatiran pertumbuhan dapat mendorong investor ke dalam obligasi. Yang lain menunjuk pada saham energi, yang telah jatuh sekitar 12% dari level tertinggi baru-baru ini, sebagai tanda bahwa investor mungkin memperhitungkan perlambatan ekonomi.

Perbankan menghadapi potensi pukulan ganda: Sementara resesi dapat mengganggu pertumbuhan pinjaman dan meningkatkan kerugian kredit, suku bunga yang lebih tinggi mengancam untuk mengecilkan margin keuntungan jika bunga yang dibayarkan pemberi pinjaman pada deposito menggerogoti bunga yang diperoleh dari pinjaman. Terjadi PHK lebih lanjut mengisyaratkan tekanan yang diperkirakan akan dihadapi bank: Goldman Sachs (GS.N) berencana untuk memangkas ribuan karyawan untuk menavigasi lingkungan ekonomi yang sulit, sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters pada hari Jumat, bank global terbaru untuk mengurangi tenaga kerjanya dalam beberapa bulan terakhir. "Saham bank tidak berjalan dengan baik dalam resesi, dan semakin banyak investor khawatir tentang hard landing," kata Matt Maley, kepala strategi pasar di Miller Tabak. Sementara saham bank telah diperdagangkan secara luas sejalan dengan S&P 500 sepanjang tahun, penurunannya dipercepat dalam beberapa minggu terakhir, dengan indeks bank S&P 500 sekarang turun lebih dari 24% pada tahun 2022. S&P 500 turun 19% tahun ini, pada kecepatan penurunan persentase tahunan terbesar sejak 2008. "Kinerja bank baru-baru ini adalah bukti bagi saya bahwa ada peningkatan kekhawatiran seputar prospek ekonomi untuk tahun 2023," kata Walter Todd, kepala investasi Greenwood Capital. Ekspektasi perlambatan menyebabkan perusahaan Todd menjual sebagian saham banknya awal tahun ini. tahun. Margin keuntungan adalah salah satu titik masalah potensial yang menjadi fokus investor. Suku bunga yang lebih tinggi menyebabkan margin bunga bersih - yang mengukur berapa banyak bank memperoleh pinjaman dan sekuritas pendapatan tetap dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya pada deposito - pada kuartal ketiga untuk memperluas penyebaran rata-rata terluas mereka dalam tiga tahun, di antara 20 bank yang dilacak oleh RBC Capital Markets.