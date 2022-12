JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 dengan total dana yang akan dihimpun sebesar Rp750 miliar.

Induk usaha MNC Financial Services tersebut melakukan PUB dengan target dana pada Tahap I sebanyak-banyaknya sebesar Rp450 miliar.

Obligasi MNC Kapital Indonesia Tahap I ditawarkan dalam tiga tenor, yaitu 370 Hari Kalender, 3 tahun dan 5 tahun. Indikasi Kupon Obligasi sebesar 9,750% - 10,50% untuk tenor 370 Hari Kalender, 10,50% - 11,25% untuk tenor 3 tahun, dan 11,25% - 12,00% untuk 5 tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulanan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi.

Adapun indikasi jadwalnya sebagai berikut:

Masa Penawaran Awal : 19 - 26 Desember 2022

Masa Penawaran Umum : 30 Desember 2022 - 2 Januari 2023

Penjatahan : 3 Januari 2023

Distribusi : 5 Januari 2023

Pencatatan di BEI : 6 Januari 2023

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Obligasi Berkelanjutan III BCAP Tahap I Tahun 2022, Anda dapat mengakses link bit.ly/obligasibcap2022

