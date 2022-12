JAKARTA - MNC Sekuritas menggelar webinar โ€œAnti Mundur Wujudkan Resolusi Keuangan Tahun 2023โ€. Webinar ini akan memberikan gambaran bagaimana mewujudkan resolusi keuangan tahun depan.

Mendekati penghujung tahun 2022 dan menyambut tahun baru 2023, saatnya untuk Anda mengevaluasi pencapaian dan menyiapkan resolusi baru dari aspek finansial. Adanya resolusi dan perencanaan finansial tentu dapat memberikan arahan yang lebih baik untuk mencapai tujuan keuangan Anda.

Ingin tahu bagaimana tips mencapai resolusi keuangan di tahun 2023? Saksikan ulasan selengkapnya dalam webinar bersama IDX Channel dengan tema โ€œAnti Mundur Wujudkan Resolusi Keuangan Tahun 2023โ€ pada Selasa (20/12/2022) pukul 14.00 WIB.

Webinar ini menghadirkan narasumber Marketing Online Trading MNC Sekuritas Yogi Soeryo, dipandu oleh Nadin Hedrah dari IDX Channel. Dapatkan hadiah menarik saldo uang elektronik bagi peserta beruntung! Segera daftarkan diri Anda untuk menyaksikan webinar ini melalui bit.ly/BeraniCuanVol2

Sebagai informasi, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi dan literasi, salah satunya melalui program edukasi pasar modal.

