JAKARTA - Cara isi OVO di Indomaret sangat mudah dan praktis. Sebagai aplikasi dompet digital, OVO memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya untuk melakukan top up.

Penggunaan dompet digital sudah populer sejak tahun 2018. Banyak aplikasi dompet digital bermunculan menawarkan kemudahan kepada penggunanya. Beberapa dompet digital yang paling banyak masyarakat gunakan seperti OVO, Gopay, Shopepay, Dana, dan lainnya.

OVO sebagai salah satu aplikasi dompet digital sendiri berdiri pada tahun 2017. Aplikasi ini menawarkan kemudahan dalam bertransaksi. Pengguna OVO dapat melakukan top up saldo secara online atau offline di Indomaret. Namun, ternyata masih banyak orang yang tidak tahu cara top up saldo OVO di Indomaret

Oleh sebab itu, Okezone telah merangkum cara isi OVO di Indomaret.

Cara isi OVO di Indomaret Mudah dan Praktis

OVO memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk top up saldo secara offline. Pengguna OVO dapat mendatangi indomaret terdekat untuk melakukan isi ulang saldo.

Pihak Indomaret akan mengenakan biaya admin sejumlah Rp 1.500 per satu kali top up. Sebelum top up OVO di Indomaret, pastikan gerai Indomaret tujuan menerima isi top up saldo OVO.

Berikut adalah cara mudah dan praktis isi OVO di Indomaret: • Buka aplikasi OVO yang sudah terinstal di ponsel • Pilih menu “Top Up” yang berada di pojok kiri atas halaman pertama aplikasi • Kemudian, pengguna akan menemukan opsi “Pilih Metode” • Pilih “Indomaret” sebagai sarana untuk top up saldo OVO • Masukan nilai top up saldo. Minimal top up saldo OVO sebesar Rp10.000 dengan biaya admin Rp1.500. • Setelah itu, klik lanjutkan • Pengguna OVO akan mendapatkan kode top up OVO untuk keperluan pembayaran • Datanglah ke Indomaret terdekat membawa kode top up • Kasir Indomaret akan melayani kebutuhan top up OVO • Sebutkanlah kode top up pembayaran kepada kasir OVO • Setelah itu, kasur OVO akan memberikan struk sebagai bukti pembayaran. • Setelah melakukan top up OVO di Indomaret sebaiknya simpan struk pembayaran. Tujuannya, untuk mengantisipasi saldo belum masuk ke aplikasi OVO. Indomaret membuka layanan top up saldo OVO sampai jam 23.55 saja. Sebab, Indomaret melakukan offline sistem sealam 15 menit dari jam 23.55 - 00.10. Itulah cara isi OVO di Indomaret. Terimakasih