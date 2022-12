JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) siap menjalin kolaborasi dengan Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo). MNC Life pun mendukung pelantikan pengurus Apparindo periode 2022-2025.

Head of Alternate & Digital PT MNC Life Assurance Fakhrul Razy menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya pengurus baru Apparindo. Dia menyebutkan bahwa MNC Life siap menjalin kolaborasi untuk meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia.

BACA JUGA:Tips Kelola Keuangan Keluarga dari MNC Life

"Saya mengucapkan selamat dan sukses untuk pelantikan Apparindo, jajaran pengurus Apparindo yang baru dengan konsep 'we want bigger portion' kita dari insurence tentunya mendukung dan siap untuk melakukan kolaborasi," kata Razy di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (22/12/2022).

Razy menambahkan, dengan bisnis model yang terus berkembang, pihaknya siap berkolaborasi baik secara digital maupun konvensional.

"MNC saat ini MNC Life terutama ready di both side, kita bisa konvensional way dan juga digital way," ucapnya.

Sebagai garda terdepan, Razy berharap Apparindo bisa memberikan edukasi yang terbaik kepada nasabah agar bisa meningkatkan penetrasi market asuransi.

Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

"Kita tahu penetrasi market kita di Indonesia cukup rendah untuk asuransi, bersama-sama kita meningkatkan penetrasi market di Indonesia dengan Apparindo dan MNC Life," ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum Apparindo periode 2022-2025, Yulius Bhayangkara mengatakan, pihaknya akan terus berusaha untuk memaksimalkan kinerja dalam memposisikan kedudukan perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi menjadi garda terdepan dan memiliki peran penting di dunia perasuransian khususnya pasar dalam Negeri. Menurutnya, Apparindo juga akan berperan aktif dalam upaya menjembatani aspirasi anggota, agar selaras dengan peraturan yang berlaku , pihaknya juga akan terus berusaha meningkatkan hubungan antar lembaga perasuransian maupun non asuransi di dalam dan luar negeri. "Merujuk pada visi dan misi Apparindo, Dewan Pengurus Peroode 2022-2025 mengusung tema 'we want bigger portion', yakni semangat Apparindo pada usaha untuk mendapatkan porsi komersial dan ekonomi yang lebih besar dan juga mendapatkan posisi yang lebih baik," jelasnya.