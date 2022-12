JAKARTA – Enam tips promosi produk di sosial media penting untuk diketahui. Sosial media atau sosmed bisa dijadikan wadah promosi yang paling mudah di tengah masa resesi global.

Cara promosi produk yang paling efisien adalah dengan melakukan promosi online. Mengapa promosi online dinilai efisien?

Media online menyediakan beragam platform yang memungkinkan kamu melakukan promosi tanpa menghabiskan banyak waktu. Terlebih, sekarang ada beberapa platform online cuma-cuma yang bisa dipakai promosi, seperti media sosial (sosmed).

Di media sosial, kamu bisa membuat berbagai konten menarik untuk menarik perhatian calon pembeli. Bisa juga dengan melibatkan followers, misalnya dengan mengajak mereka untuk repost konten tentang produk baru. Sebagai gantinya, mereka bisa mendapat diskon. Jika dilihat sekilas, sepertinya hanya followers yang untung. Namun, sebenarnya penjual juga bisa mendapatkan promosi gratis dari cara tersebut. Kali ini, kita akan akan membahas tentang cara promosi lewat sosial media yang menarik, namun mudah untuk diterapkan. Yuk, simak bersama!

1. Buatlah konsep yang berbeda

Selain untuk meningkatkan penjualan, promosi sosmed juga menjadi ajang untuk bersaing dengan para kompetitor. Pemenangnya tentu adalah pihak yang bisa menarik paling banyak pelanggan. Namun, bagaimana cara menarik pelanggan agar unggul dari para pesaing?

Saat melakukan promosi, buatlah konsep yang berbeda. Ada baiknya kamu menghindari cara promosi produk yang terkesan memaksa calon konsumen untuk membeli. Buatlah calon pembeli merasa terlibat agar mereka tertarik untuk membeli.

Contoh sederhananya adalah dengan mengadakan promo diskon khusus untuk nama tertentu. Bisa juga untuk orang-orang yang lahir di tanggal tertentu. Cara promosi produk seperti ini tidak hanya menarik perhatian calon konsumen, tapi juga membuatnya merasa dekat dengan brand kamu.

2. Gandeng influencer

Menggandeng influencer atau public figure adalah cara promosi produk yang sudah sangat sering diterapkan banyak perusahaan. Meski begitu, promosi yang melibatkan orang terkenal memang terbukti bisa mendatangkan penjualan dalam jumlah besar. Sebab, influencer pasti memiliki banyak sekali followers. Beberapa di antara mereka pasti terdapat calon konsumen potensial yang tertarik dengan jualanmu.

Hanya saja, kamu perlu memerhatikan bujet para influencer. Tak jarang, mereka menetapkan bayaran tinggi untuk mempromosikan barang. terlebih jika mereka memang punya banyak sekali followers dan memang sudah punya jam terbang tinggi.

3. Lakukan give away

Semua orang pasti senang jika mendapat hadiah, begitu pula para calon pembeli. Nah, kamu bisa manfaatkan hal tersebut sebagai strategi promosi produk.

Contoh promosi produk lewat give away adalah dengan mengadakan kuis. Nantinya, pemenang kuis akan mendapatkan give away. Hadiah tentu saja berupa produk atau bisa juga dengan memberikan voucher. Jadi, nantinya mereka akan melakukan transaksi pembelian.

4. Pelopori gerakan amal

Konsumen akan cenderung tertarik pada bisnis yang memberikan manfaat kepada masyarakat atau lingkungan. Sebab, hal tersebut menandakan bahwa pemilik bisnis tidak sekadar berorientasi pada untung dan punya kepedulian terhadap sekitarnya.

Anda bisa coba cara promosi produk dengan mengadakan gerakan amal. Misalnya, mencantumkan bahwa sekian persen keuntungan akan disumbangkan pada yayasan tertentu. Bisa juga dengan membuat produk baru yang mengajak para pembeli berdonasi.

5. Berikan diskon

Selain hadiah atau give away, konsumen juga sangat suka dengan diskon. Alasan inilah yang membuat diskon selalu menjadi strategi promosi yang bisa menarik banyak calon pembeli.

Agar tidak berbalik menjadi rugi, sebaiknya diskon diberikan pada saat-saat tertentu saja. Bisa di saat brand berulang tahun atau mendekati hari besar seperti lebaran dan Natal. Dengan penghitungan yang tepat, diskon pun bisa mendatangkan lebih banyak pembeli.

6. Tawarkan produk bundling

Promo bundling juga bisa menjadi cara promosi produk yang efektif. Bundling adalah menawarkan beberapa produk sekaligus dalam satu paket. Hanya saja, harga yang diberikan lebih murah sehingga pembeli pun merasa untung.

Agar promo bundling mendatangkan banyak pembeli, jangan lupa buat konten di media sosial dengan kata-kata promosi produk yang menarik. Contohnya, “Promo bundling buy one get one, HANYA BERLAKU HARI INI.” Penambahan kata “hanya berlaku hari ini” akan membuat konsumen cepat-cepat melakukan pembelian agar tidak kehabisan barang.

Dari cara promosi produk lewat sosial media yang sudah dijelaskan di atas, mana yang sudah pernah Anda terapkan? Dalam melakukan promosi online, kuncinya adalah kreativitas. Makin kreatif konten promosi yang Anda buat, maka makin tertarik juga calon konsumen untuk melakukan pembelian.

