JAKARTA - Investasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan aset yang dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk ibu rumah tangga. Berkaitan dengan momen hari ibu ini, ibu rumah tangga diajak untuk sadar akan pentingnya investasi, sehingga dapat menambah pemasukan keluarga secara pasif.

MotionTrade telah merangkum tiga jenis instrumen investasi yang dapat menjadi pilihan para ibu rumah tangga, misalnya:

1. Reksa Dana

Jenis instrumen ini sangat cocok untuk ibu rumah tangga karena ada Manajer Investasi yang memiliki tugas untuk mengelola dana dan memantau pergerakan pasar modal, sehingga dapat membantu memaksimalkan keuntungan. Reksa dana sendiri ada beberapa jenis, misalnya, reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham.

Ibu rumah tangga dapat menyesuaikan jenis reksa dana yang dipilih sesuai dengan profil risiko masing-masing. Membeli reksa dana dapat dilakukan dengan mudah dan dengan modal yang terjangkau, mulai dari Rp 10 ribu di aplikasi MotionTrade.

2. Obligasi

Instrumen lain yang tidak kalah menarik untuk dijadikan investasi adalah obligasi. Penerbit obligasi bisa dari entitas pemerintah maupun perusahaan swasta. Ibu rumah tangga bisa mendapatkan keuntungan (kupon) yang lebih besar dibandingkan dengan menaruh uangnya di deposito atau menabung di bank.

MNC Sekuritas juga berperan sebagai penjamin emisi efek untuk beberapa obligasi, sehingga Anda dapat mengikuti penawaran umum maupun penawaran awalnya sesuai informasi di Website resmi MNC Sekuritas.

3. Saham

Berinvestasi di instrumen saham juga bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga. Investasi saham dapat dilakukan untuk tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Anda bisa membeli saham kategori blue chip maupun seconde liner. Sebelum berinvestasi pada instrumen saham, pastikan untuk memahami fundamental perusahaan dan memantau pergerakan harga pasar. Grafik pergerakan saham maupun berita saham lengkap tersedia di aplikasi MotionTrade.

