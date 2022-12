BOGOR - Harga telur masih terpantau mahal, dikisaran Rp31.000-Rp33.000 per kilogram (kg).

Terkait hal itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pihaknya akan memberikan subsidi biaya angkut melalui dana belanja biaya tidak terduga (BTT).

"Begini, kalo harganya naik lebih dari 5%, Walikota akan turun tangan. Ongkos telur misalnya dari Blitar, itu bisa ditanggung oleh pemerintah daerah. Kalau masih naik juga bisa subsidi harga, pendek kata pemerintah akan melakukan segala upaya agar barangnya ada, harganya terjangkau. Tidak lebih dari 5%," ujar Mendag Zulhas usai kunjungan kerja di Superindo Pajajaran, Kota Bogor, Jumat (23/12/2022).

Ia mengatakan, pemerintah memiliki anggaran dana belanja biaya tidak terduga (BTT) sebesar 2 persen. Dana tersebut bisa digunakan untuk mendanai ongkos angkut maupun subsidi jika diketahui harga pangan terus merangkak naik.

"Anggaran ada terus,subsidi angkut ada terus. kapan saja (bisa digunakan). Uangnya ada. Misalnya subsidi ongkos cabe dari mana gitu ke sini nggak begitu mahal," terang Zulhas.

Di sisi lain, Mendag menjelaskan perihal harga barang pokok mengapa tiap pasar ataupun ritel modern berbeda-beda. Kata dia, khususnya ritel, harga yang dijual tetap alias tidak bisa ditawar lantaran ritel modern memiliki sistem menajemen sendiri. Beda halnya di pasar becek atau pasar tradisional, harganya bisa berubah-ubah tergantung kondisi pasar.

"Kalau di pasar kan datang hari ini jual hari ini. Umpamanya ayam, potong hari ini, pagi di jual. Misalnya pagi Rp35.000, kalau belum laku jam 9, turun harganya Rp 32.000, kalau jam 10 belum laku juga bisa turun Rp 30.000. Jadi kalau nggak laku lagi bisa tambah murah. Atau di taruh di kulkasnya besok dijual lagi, harganya bisa lebih murah," paparnya.

Sebagai informasi, mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional hari ini, telur ayam ras di banderol Rp 31.000 per kg, bawang merah ukuran sedang Rp 7.450 per kg, bawang putih ukuran sedang Rp27.850 per kg, cabe merah besar Rp36.300 per kg, cabe merah keriting Rp33.600 per kg, cabe rawit hijau Rp48.800 per kg, cabe rawit merah Rp50.050 per kg.

Kemudian, beras medium I Rp11.850 per kg, beras medium II Rp12.000 per kg, beras kualitas super I Rp12.850 per kg, serta beras kualitas super II Rp12.650 per kg.