JAKARTA- Lima Daerah penghasil bauksit terbesar menarik diulas. Bauksit adalah adalah biji utama aluminium terdiri dari hydrous aluminium oksida dan aluminium hidroksida yakni dari mineral gibbsite Al (OH) 3, boehmite γ-ALO (OH), dan diaspore α-ALO (OH), bersama-sama dengan oksida besi goethite dan bijih besi, mineral tanah liat kaolinit dan sejumlah kecil anatase Tio 2 .

Bauksit merupakan bahan mentah yang diolah menjadi Smelter Grade Alumina (SGA) dan selanjutnya menghasilkan alumunium ingot. Pengolahan bernilai tambah ini bermuara pada industri antara dan hilir seperti kabel, pipa, alat rumat tangga, konstruksi, furnitur, alat olah raga, otomotif dan bahkan memasok industri aviasi alias penerbangan.Selain itu, bauksit dapat diolah menjadi chemical grade alumina yang dimanfaatkan untuk pemurnian air, kosmetika, farmasi, keramik dan plastic filler, sehingga, industri ini menggerakkan industri lain yang menyerap tenaga kerja, memberikan pendapatan bagi karyawan dan masyarakat sekitar, menggerakkan ekonomi daerah dan pendapatan devisa.

Nah berikut daerah penghasil bauksit terbesar di dunia dilansir Nsenergybusiness: 1. Australia Australia menghasilkan 105 juta metrik ton (Mt) pada 2019. Produksi bauksit ini dilakukan pada tambang Huntly milik Alcoa World Alumina di dekat Dwellingup di Australia Barat memainkan peran utama dalam industri pertambangan bauksit nasional. Proyeksi pertumbuhan produksi bauksit Australia hingga 2023-2024 diperkirakan mencapai 122 Mt. 2. China China memiliki produksi tahunan sekitar 68 juta metrik ton pada 2019. Jumlah itu lebih dari setengah dari 124 Mt yang diproduksi di Asia secara keseluruhan. Produksi bijih bauksit ini dilakukan oleh perusahaan bernama Chalco. Salah satu produsen aluminium primer terbesar di dunia. 3. Guinea Guinea merupakan negara Afrika Barat yang ada di pantai Atlantik. Dia memproduksi mengekspor 64 juta metrik ton bijih pada tahun 2019, ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan dari volume ekspor tahun 2018 sebesar 56 Mt. Negara ini memiliki jumlah cadangan bauksit terbesar di dunia sebesar 40 miliar ton. 4. Brazil Brazil memproduksi 30 juta metrik ton bauksit pada 2019. Negara bagian ini memiliki sumber daya bauksit yang melimpah, yang merupakan tempat perusaahan MRN melakukan perdagangannya. MRN adalah salah satu dari dua sumber yang memasok kilang Hydro Alunorte di Bzasil 5. India India menempati urutan dalam daftar produsen bauksit tdengan produksi yang dilaporkan sebesar 26 juta metrik ton pada tahun 2019. Menurut sebuah laporan oleh BMI Research, produksi bijih nasional diharapkan mencapai perkiraan 49 Mt pada tahun 2021. (RIN)