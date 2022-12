JAKARTA - Umumnya kompleks perumahan mewah dibangun di lahan luas. Namun, tidak dengan perumahan mewah yang satu ini malah dibangun di atas Mall dengan konsep yang luar biasa.

Dilansir melalui unggahan video dari akun Youtube milik Nurul Prakoso, Sabtu (24/12/2022), beginilah penampakan perumahan mewah tersebut.

Perumahan itu diberi nama The Villas. The Villas merupakan komplek perumahan dan apartemen yang berdiri di atas Mall of Indonesia.

Akses masuk ke perumahan ini ada dua, yang pertama melalui lift mal dan langsung ke lantai 3. Sedangkan yang kedua bisa masuk lewat area parkir dengan membawa kendaraan.

Kondisi perumahan tersebut pun begitu mewah, ada banyak rumah bertingkat 3 lantai berdiri di sana. Terlihat juga ada banyak mobil yang parkir di halaman rumah tersebut.

Serta ada juga apartemen mewah di sana yang berdiri berselebahan dengan komplek perumahan. Meskipun terletak di atas Mal, namun rumah-rumah tersebut nampak tetap kokoh.

Bahkan lingkungannya pun nampak seperti perumahan pada umumnya.

"Bisa untuk nanem pohon juga," kata pengunggah.

Di mana lingkungan rumah The Villas ini juga memasang konsep hijau, dengan menanami pohon-pohon dan bunga di setiap sudut perumahan. Ada juga penghuni yang membuat taman bunga di depan rumah mereka. Tak hanya itu, The Villas juga menyediakan rumah dengan kolam renang. Tentu ini membuat perumahan tersebut semakin mewah. Serta ada fasilitas olahraga serta taman bermain anak. Adapun rumah The Villas ini dikenakan biaya perawatan setiap bulannya sesuai ukuran luas tanahnya. Untuk harganya juga variatif, hal itu karena tergantung pada model dan interior yang sudah dipasang di rumah tersebut. "Untuk kisaran harganya Rp3,7 miliar hingga Rp5,3 miliar," katanya. Terakhir, untuk ukuran dimensi rumah ini memiliki lebar 8 meter dan panjang 20 meter. "Rata-rata tanah di sini 160 meter dan luas bangunan 300-360 meter," pungkasnya.