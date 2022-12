BEKASI - Harga sejumlah kebutuhan barang pokok (bapok) di Pasar Tambun, Bekasi mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Natal 2022 besok, Minggu (25/12/2022).

Adapun bapok yang paling melonjak adalah cabai rawit merah dan cabai rawit hijau.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di pasar tradisional tersebut, cabai rawit merah dibanderol Rp60.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya hanya Rp35.000 per kg. Sedangkan cabai rawit hijau naik Rp50.000 per kg semula hanya Rp20.000 per kg.

Kenaikan dua jenis itu juga disusul oleh cabai merah keriting yang naik Rp35.000 per kg dari sebelumnya dijajal Rp30.000 per kg.

"Kemarin (cabe rawit merah) masih Rp35.000 sekilo, hari ini langsung naik Rp60.000. Kalau cabai rawit hijau naiknya sudah 10 harian. Masih segitu harganya belum turun-turun," ujar Pedagang Barang Pokok, Tina (43) saat ditemui MPI, Sabtu (24/12/2022).

Selain cabai, barang pokok yang juga melambung hari ini di antaranya bawang putih menjadi Rp32.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp28.000 per kg.

Kemudian tomat naik menjadi Rp18.000 per kg dari sebelumnya hanya Rp12.000 per kg, lalu kol naik Rp10.000 dari sebelumnya Rp6.000 per kg, serta kentang yang naik menjadi Rp13.000 per kg dari sebelumnya dijajal Rp10.000 per kg.

Tina mengatakan, harga tomat sebelumnya turun dari Rp17.000 per kg menjadi Rp12.000 per kg. Namun, selang dua hari harga kembali merangkak naik ke level Rp18.000 per kg.

"Tomat tuh sempat turun dua hari lalu, eh sekarang naik lagi. Kalau kol naiknya udah 10 harian. Itu juga naiknya langsung," imbuhnya.

Kendati demikian, Tina menyebut masih ada beberapa barang pokok yang stabil alias tidak merangkak naik. Seperti bawang merah masih dibanderol Rp30.000 per kg, buncis Rp12.000 per kg, serta labu Rp7.000 per kg.

Pada kesempatan itu pun dia mengaku, jelang Natal lapaknya justru sepi pembeli.

Padahal dia memprediksi hari ini pasar akan ramai oleh ibu-ibu rumah tangga.

Kendati demikian, dia tetap bersyukur karena masih ada pembeli meskipun bisa dihitung jari.

"Pasar sepi banget. Padahal H-1 Natal. Tapi Alhamdulillah masih ada pembeli walaupun enggak rame. Di luar ekspektasi saya. Saya kira bakal rame kalau deket hari raya gini," ungkapnya.