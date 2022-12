JAKARTA - Menjelang Natal 2022, cabai di Pasar DKI Jakarta makin pedas. Pasalnya, hingga hari ini harganya terus melejit.

Mengutip Informasi Pangan Jakarta, Sabtu (24/12/2022), harga rawit merah di Pasar Mayestik tembus Rp70.000 per kilogram (kg), di Pasar Anyer Bahari naik menjadi Rp60.000 per kg dari sebelumnya Rp50.000 per kg, di Pasar Minggu naik menjadi Rp60.000 per kg dari sebelumnya Rp50.000 per kg, begitu juga di Pasar Cibubur naik menjadi Rp50.000 per kg dari sebelumnya Rp40.000 per kg.

Sementara itu, untuk jenis cabai merah besar, di beberapa pasar juga mengalami kenaikan.

Seperti di Pasar Minggu naik menjadi Rp50.000 per kg sebelumnya Rp40.000 per kg, di Pasar Pulo Gadung naik menjadi Rp60.000 per kg dari sebelumnya Rp60.000 per kg, lalu di Pasar Tanah Abang naik menjadi Rp55.000 per kg dari sebelumnya Rp40.000 per kg.

Tak hanya dua jenis cabai itu, cabai merah keriting juga demikian. Di Pasar Pesanggrahan harganya naik ke level Rp50.000 per kg dari sebelumnya R 40.000 per kg, di Pasar Tebet Barat naik ke level Rp55.000 per kg dari sebelumnya Rp50.000 per kg. Begitu juga cabe rawit hijau. Di Pasar Perumnas Klender harganya naik menjadi Rp60.000 per kg dari sebelumnya Rp55.000 per kg, di Pasar Cibubur naik menjadi Rp60.000 per kg dari sebelumnya Rp45.000 per kg, lalu di Pasar Kebayoran Lama naik menjadi Rp45.000 per kg dari sebelumnya Rp 40.000 per kg.