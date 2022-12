BEKASI - Jelang Tahun Baru 2023 harga daging ayam ras merangkak naik. Di pasar Tambun, Bekasi tembus Rp30.000 per kilogram (kg).

Pedagang daging ayam ras, Ani menuturkan, kenaikan yang juga terasa ketika konsumen membeli potongan bagian ayam. Seperti contohnya paha bawah dijual seharga Rp45.000 per kg padahal sebelumnya dijual Rp 40.000 per kg. Sementara dada filet naik menjadi Rp55.000 per kg dari sebelumnya Rp45.000 per kg.

"Sekarang kalau ayam utuh sekilonya Rp30.000 sebelumnya saya masih jual Rp23.000. Ayam pentung (paha bawah) sama filet juga naik tuh. Yang paha jadi Rp45.000 sekilo, yang filet Rp55.000," ujar Ani kepada MNC Portal Indonesia, Senin (26/12/2022).

 BACA JUGA:Beda dengan Cabai, Harga Telur Ayam Turun Jelang Natal 2022

Ani mengatakan, kenaikan harga daging ayam ini sudah terjadi sejak 23 Desember 2022 hingga hari ini. Menurut dia, jelang Tahun Baru sudah tradisi harga daging ayam merangkak naik.

"Kaya udah tradisi sih kalau dekat tahun baru tuh pasti daging ayam melonjak tinggi," imbuhnya.

Lebih lanjut, lantaran harga daging ayam tengah tinggi, Ani tidak berani membeli di peternak terlalu banyak. Dia khawatir daging ayamnya tidak habis terjual dalam satu hari. Adapun dalam sehari biasanya ia mengambil dari peternak sebanyak 60-70 ekor, kini hanya 40-50 ekor.

Â

Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

"Enggak berani ambil banyak saya. Soalnya lagi mahal. 40-50 ekor aja sekarang jarang habis, masih suka sisa 3-5 ekor," ungkapnya. Terbukti, sejak dia membuka lapaknya pukul 04.00 WIB subuh hingga ditemui MPI pukul 08.00 WIB stok daging ayam Ani masih banyak. Kata dia, biasanya jam 08.00 WIB sudah banyak di borong sama ibu rumah tangga maupun pedagang. "Kalau ayam mahal pembelinya jadi berkurang. Dari tadi pagi aja jam 4 subuh sampe sekarang masih sepi. Biasanya tuh jam segini sisa 10 ekor. Ini masih sekitar 20-an," bebernya. Dia pun memprediksi, kenaikan harga daging ayam ras ini masih terus berlanjut hingga Tahun Baru tiba. Naiknya perlahan, mulai dari Rp500, Rp600, hingga Rp1.000.