BEKASI - Meski cabai dan bawang-bawangan mengalami kenaikan harga yang fluktuatif, ternyata hal itu tidak mengerek harga bumbu dapur giling di pasar tradisional Tambun, Bekasi.

Pedagang bumbu dapur giling, Nano (34) mengatakan, harganya masih normal atau tidak mengalami kenaikan.

"Masih normal sih kalau bumbu dapur giling. Memang sih harga cabai sama bawang tuh belakangan ini naik, tapi nggak ngefek di kita," ujarnya saat ditemui MNC Portal Indonesia Senin (26/12/2022).

 BACA JUGA:Harga Cabai Rawit Mahal, Mendag: Banyak Orang Perlu Sambal

Nano menambahkan, meski tahun baru identik dengan harga barang pokok yang mengalami kenaikan, namun hal itu tidak berlaku bagi bumbu dapur giling.

Dia bilang, kenaikan harga bumbu dapur giling biasanya terjadi saat momen puasa dan lebaran.

Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

"Jelang Tahun Baru biasanya enggak naik. Kalau lebaran tuh, sama pas puasa baru bumbu dapur giling naik harganya. Banyak yang beli buat masak buka puasa," terang dia.

Lebih rinci dia menjelaskan, untuk harga bumbu cabai giling masih dibanderol Rp50.000 per kilogram (kg), lengkuas Rp10.000 per kg, jahe Rp20.000 per kg, kemiri Rp50.000 per kg, bawang merah Rp40.000 per kg, bawang putih Rp40.000 per kg, serta kunyit Rp12.000 per kg,

"Jadi mau cabai naik juga, kita masih sama aja harganya," tandas Nano.