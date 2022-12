JAKARTA - Ketidakpastian global saat ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berbagai dunia.

Adanya pandemi Covid-19 hingga perang Rusia-Ukraina, tak menampik bahwa ekonomi terutama di Indonesia bisa mengalami perlambatan di tahun 2023 mendatang.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan bahwa kalau Indonesia ingin ekonomi 2023 tetap stabil, maka melakukan optimalisasi pasar domestik .

"Pertama fokus ekonomi itu memang harus mengarah kepada optimalisasi pasar domestik, di mana itu diisi oleh kelas menengah yang tumbuh tinggi ya mereka punya tabungan yang cukup tinggi, saya lihat tren tabungannya tetap tinggi di dalam perbankan, 60% penduduknya muda," ujarnya dalam Special Dialogue Okezone, Senin (26/12/2022).

Kemudian, dia menyebut cara kedua dengan mengoptimalisasi dari hitung-hitungan positif, baik dari International Monetary Fund (IMF).

"Kita coba promokan bahwa Indonesia ini adalah secercah harapan. Karena negara-negara lain juga melihat oh Indonesia growthnya masih positif masih bagus," jelasnya.

Lalu untuk yang ketiga, Indonesia diminta betul-betul menjaga sektor keuangan, terutama nilai tukar dolar. "Kenapa? Karena kurs kita itu kan fundamentalnya adalah dari permintaan atau jualan ekspor kita, kan kira-kira gitu ya. Kalau ekonomi global lesu, permintaan dunianya berkurang, permintaan mitra dagang kita berkurang itu secara fundamental akan memberi sinyal kepada pasar oh cadangan devisanya bisa turun nih. Karena jualan keluar negerinya berkurang gitu," katanya. Terakhir dengan memanfaatkan APBN 2023 sebagai amunisi untuk digunakan sebaik mungkin. "Apalagi kalau faktor keempat ini yang mungkin juga sangat penting adalah amunisi kita dari APBN. Kita punya APBN Rp3.000 triliun tahun depan untuk dibelanjakan. Nah itu harus dipastikan bahwa belanjanya harus produktif gitu," pungkasnya.