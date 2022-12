JAKARTA - Cuti bersama 2023 ada berapa hari? Masyarakat bisa mengecek cuti bersama 2023 sebelum melakukan libur panjang. Cuti bersama 2023 sudah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri.

Dalam SKB 3 menteri telah ditetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 sebanyak 24 hari, yang terdiri dari libur nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari.

BACA JUGA:Cuti Bersama Natal, Menko PMK: Tanggal 26 Desember Libur!

Ketetapan tersebut tertuang dalam SKB No. 1006/2022, No. 3/2022 , dan No. 3/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Selasa, 11 Oktober 2022.

Â

Berikut ini cuti bersama 2023:

1. Senin 23 Januari 2023: Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

2. Kamis 23 Maret 2023: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945

3. Jumat, Senin, Selasa, Rabu 21, 24, 25, dan 26 April 2023: Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah

4. Jumat 2 Juni 2023: Hari Raya Waisak

5. Selasa 26 Desember 2023: Hari Raya Natal

Â

Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

Tak hanya cuti bersama 2023, berikut ini daftar libur nasional 2023 Libur Nasional Tahun 2023 1 Januari: Tahun Baru 2023 Masehi 22 Januari: Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili 18 Februari: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 22 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945 7 April: Wafat Isa Al Masih 22-23 April: Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah 1 Mei: Hari Buruh Internasional 18 Mei: Kenaikan Isa Al Masih 1 Juni: Hari Lahir Pancasila 4 Juni: Hari Raya Waisak 2567 BE 29 Juni: Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah 19 Juli: Tahun Baru Islam 1445 Hijriah 17 Agustus: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 28 September: Maulid Nabi Muhammad SAW 25 Desember: Hari Raya Natal