JAKARTA - Wall Street berakhir lebih rendah pada awal minggu yang dipersingkat liburan pada perdagangan Selasa (27/12/2022) waktu setempat. Hal itu karena kenaikan imbal hasil Treasury AS menekan saham megacap yang sensitif terhadap suku bunga.

Mengutip Reuters, hanya Dow Jones Industrial Average (.DJI) yang naik 37,63 poin, atau 0,11%, menjadi 33.241,56, sedangkan S&P 500 (.SPX) kehilangan 15,57 poin, atau 0,40%, menjadi 3.829,25 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 144,64 poin, atau 1,38%, menjadi 10.353,23.

Saham pertumbuhan (.IGX) paling banyak menyeret Nasdaq yang sarat teknologi. S&P 500 bergabung dengan Nasdaq di wilayah negatif, sementara nilai saham membantu Dow Jones mempertahankan kenaikan nominal.

"Hasil (Treasury) yang lebih tinggi menekan pertumbuhan saham, dan di sisi lain industri, utilitas, dan energi mengungguli," kata Ryan Detrick, kepala strategi pasar di Carson Group di Omaha, Nebraska. "Uang mengalir keluar dari area pertumbuhan dan mengarah ke sisi nilai, yang merupakan mikrokosmos dari apa yang telah kita lihat sepanjang tahun," katanya.

"Penting untuk diingat bahwa ada kelompok lain yang dapat mengambil tongkat estafet ketika penerbang tinggi kembali ke bumi," tambah Detrick.

Saham Tesla Inc (TSLA.O) anjlok 11,4%, dan pembuat mobil listrik itu menjadi hambatan terberat di S&P dan Nasdaq setelah tinjauan oleh Reuters tentang jadwal internal mengungkapkan rencana perusahaan untuk mengurangi produksi di pabriknya di Shanghai.

Follow Berita Okezone di Google News

Dengan langkah hari Selasa, saham Tesla telah kehilangan 69% nilainya tahun ini.

Meningkatnya imbal hasil Treasury menempatkan saham pertumbuhan yang sensitif terhadap suku bunga di bawah tekanan, tema yang berulang pada tahun 2022. Untuk tahun ini, pangsa pertumbuhan telah anjlok lebih dari 30% dibandingkan dengan penurunan nilai sekitar 7,5% selama periode yang sama.

Dengan hanya tiga hari perdagangan tersisa di tahun 2022, ketiga indeks tersebut berada di jalur untuk membukukan kerugian tahunan terbesar sejak 2008, titik nadir krisis keuangan global.

"Itu adalah tahun yang buruk untuk saham, tetapi tahun yang lebih buruk untuk obligasi. Itu sangat jarang terjadi," kata Detrick. "Ini adalah pengingat yang disayangkan bahwa pasar terkadang bisa mengejutkan."

Beijing melonggarkan pembatasan COVID-19 yang ketat, yang telah menghancurkan ekonomi senilai USD17 triliun, memicu harapan kebangkitan permintaan global dan rantai pasokan yang membaik.

Di sisi ekonomi, pandangan awal Departemen Perdagangan terhadap neraca perdagangan barang AS menunjukkan defisit menyempit sebesar 15,6%, sementara S&P Case-Shiller menunjukkan pertumbuhan harga rumah di komposit 20 kotanya mendingin menjadi 8,6% tahun-ke-tahun, the pembacaan terendah sejak November 2020.

Dari 11 sektor utama di S&P 500, enam mengakhiri sesi merah, dengan consumer discretionary (.SPLRCD) dan communication services (.SPLRCL) menderita persentase kerugian paling tajam.

Saham perusahaan China yang terdaftar di AS termasuk JD.Com Inc, Alibaba Group Holding Ltd dan Pinduoduo Inc (PDD.O) melonjak antara 1,4% dan 4,9% setelah Beijing mengumumkan melonggarkan pembatasan perjalanan.

Southwest Airlines Co (LUV.N) jatuh setelah cuaca buruk memaksa maskapai komersial berdiskon untuk memimpin rekan-rekannya dalam pembatalan. Indeks S&P 1500 Airlines yang lebih luas juga mengakhiri sesi di zona merah.

Masalah yang menurun melebihi jumlah yang meningkat di NYSE dengan rasio 1,18 banding 1; di Nasdaq, rasio 1,93 banding 1 disukai yang menurun.

S&P 500 membukukan 9 tertinggi baru dalam 52 minggu dan 3 terendah baru; Nasdaq Composite mencatat 96 tertinggi baru dan 448 terendah baru.

Volume di bursa AS adalah 8,35 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 11,35 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.