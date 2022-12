JAKARTA - MNC Sekuritas perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut,

MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Menjelang pergantian tahun 2022, investor syariah diajak untuk mulai menata kembali portofolio investasinya sekaligus berbagi kebaikan melalui kewajiban zakat dan infak saham. Meski sama-sama memberi, ada perbedaan antara zakat saham dan infak saham. Apa saja yang perbedaan antara keduanya?

Saksikan ulasan selengkapnya dalam webinar MNC Sekuritas “Bersih-Bersih Porto dengan Zakat & Infak” pada Kamis (29/12/2022) pukul 16.00 WIB bersama Soleh Hidayat dari Rumah Zakat, dipandu oleh Investment Gallery Officer MNC Sekuritas Zahra Nur Khadijah.

Menangkan doorprize akun Virtual Trading Deposit Rp 100 juta aktif selama 3 bulan untuk 3 pertanyaan terbaik, serta E-Sertifikat. Daftarkan diri Anda melalui bit.ly/EdukasiMNCS

Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!