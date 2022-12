JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program rutin Instagram Live.

Di sepanjang tahun 2022, pasar modal Indonesia dimeriahkan oleh berbagai perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hingga 15 Desember 2022, sebanyak 59 emiten telah tercatat di BEI. Emiten yang melantai terdiri dari perusahaan-perusahaan berskala kecil hingga besar. Selain perusahaan yang telah tercatat di pasar modal, tentunya masih terdapat banyak perusahaan yang menunggu untuk melantai BEI.

Tidak hanya itu, berdasarkan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal di tahun 2022 tumbuh 36,7 persen dibandingkan dengan akhir 2021 sebanyak 7,49 juta investor.

Seperti apa kilas balik kondisi pasar modal Indonesia di tahun 2022? Seperti apa prediksi pasar modal di tahun 2023?

Saksikan ulasan selengkapnya dalam IG Live IDX Channel & MNC Sekuritas dengan tema Market Summary 2022 dan Prediksi IHSG di 2023 pada Jumat (30/12/2022) pukul 10.30 WIB.

IG Live ini akan menghadirkan narasumber Economist & Fixed Income Analyst MNC Sekuritas Tirta Widi Gilang Citradi, dipandu oleh Nadin Hedrah dari IDX Channel. Saksikan IG Live ini melalui akun IG @mncsekuritas.

MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

