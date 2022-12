JAKARTA - Ini pekerjaan Indra Bekti, artis dan presenter yang alami pendarahan otak. Indra Bekti menjadi perbincangan karena pingsan dan harus dirawat di rumah sakit akibat pendarahan otak.

Kondisi Indra Bekti sekarang sudah membaik. Kabar baik ini diungkap Sang istri, Aldilla Jelita.

"Mau cerita sedikit Allah maha baik dan segalanya. Alhamdulillah, suamiku @indrabekti sudah sadar dengan kondisi sangat baik. Tinggal pemulihan saja," tulis Aldilla Jelita, di Instagram Story, Jumat (30/12/2022).

Seperti diketahui, Bekti memulai karier pada 1997 di acara TV RCTI Tralala Trilili. Dia belajar dari artis cantik dan multitalenta Agnez Mo.

Selain itu, pria kelahiran 28 Desember 1977 ini mengaku belajar membawakan acara dengan melihat dirinya di cermin. Tantowi Yahya pun menjadi pujaan Bekti karena pembawaan presenter yang lugas dan elegan saat membawakan acara tersebut.

Sebelum terkenal, Indra Bekti merupakan penyiar radio. Dia banyak mendapat informasi dari Gugun Gondrong, Nico Siahaan, Indy Barends dan almarhum Indra Savera.

Kemudian dirinya menjadi pembawa acara salah satu acara TV nasional "Ceriwis", yang sangat meningkatkan reputasinya.

Selain presenter, Bekti mendapat tawaran akting. Dia melakukan debut akting di 2002, 5 Sehat 4 Sempurna.

Sejak itu, ayah tiga anak ini telah membintangi lebih dari 10 film termasuk Love 24 Karat, Make the Stars Dance, My Name is Dick, They Marry 2, dan Jilbab Travelers: The Revival of Love in Korea.

Saat Indra Bekti sakit dan berobat ke RS Abdi Waluyo di Jakarta Pusat, seluruh rekan dan masyarakat mendoakan kesembuhannya.