JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengabadikan Tahun Baru 2023 dengan melakukan live di Instagramnya @smindrawati di roof top Bintaro.

Video siaran langsung Instagram yang berdurasi 14.17 detik ini berisi tentang perayaan Tahun Sri Mulyani dan keluarga yang sedang menyaksikan kembang api bersama.

“Selamat Tahun Baru 2023 untuk Indonesia,” ucap Sri Mulyani melalui keterangan video, Minggu (1/1/2023).

Tahun Baru ini Sri berharap agar dilimpahkan rahmat hidayah keselamatan, kesejahteraan yang adil oleh Sang Maha Kuasa.

“Semoga Sang Maha Kuasa melimpahkan rahmat hidayah keselamatan, kedamaian, kemajuan, kesejahteraan yang adil beradab dan merata,” tulis Sri.

Lanjutnya Sri Mulyani mengucapkan, Happy 2023 Year everyone..! Wish you all a happy healthy prosperous and peaceful year.

“Selamat Tahun Baru 2023 bu, semoga berlimpah berkah kesehatan dan kebahagiaan buat ibu dan keluarga,” ucap netizen dikolom komentar @a*li*new “Selamat Tahun Baru ibu sekeluarga, semoga 2023 menjadi tahun yang semakin baik dan semakin lebih baik lagi bagi kita semua dan Indonesia Amin,” komentar netizen @f*b*y.e*.