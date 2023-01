JAKARTA – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengucapkan selamat tahun baru 2023 kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Ucapan ini disampaikannya melalui unggahan video bersama dengan keluarga, yakni Nadine Kaiser, Alvy Xavier, Armand Hilman, dan Geoffrey Meyssonnier.

“Selamat tahun baru 2023,” ujar Susi dan keluarga, dilansir dari Instagram @susipudjiastuti115, Minggu (1/1/2023).

Berbagai rintangan di tahun 2022 seperti pandemi Covid-19 telah dilewati, Susi berharap 2023 akan menjadi tahun yang lebih baik lagi untuk kita semua.

“Kondisi pandemi telah membaik, tahun ini pun telah kita lalui. Semoga 2023 semuanya menjadi lebih baik lagi,” tulisnya dalam keterangan video.

“Semoga tahun baru ini membawa berkah,” ucapnya.

“Happy new year, we wish you all the best in this coming year,” tambahnya.