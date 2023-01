JAKARTA- Daerah terkaya di Provinsi Aceh memang menarik untuk dibahas. Provinsi yang ada di ujung Utara pulau Sumatera ini termasuk salah satu kawasan strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan pada zaman dulu.

Sebagai kawasan perdagangan pada zaman dulu seharusnya provinsi yang dijuluki dengan Serambi Mekkah ini menjadi provinsi terkaya di Sumatera. Hanya saja, kesenjangan pendapatan antar daerah di Aceh begitu terasa.

Terlebih pertumbuhan pendapatan per kapita serta pertumbuhan pendapatan daerah (Produk Domestik Regional Bruto) yang lambat membuat sebagian daerah yang ada menjadi daerah miskin. Aceh sendiri masuk ke dalam daftar Provinsi termiskin di pulau Sumatera dengan persentase penduduk miskin di provinsi ini sebesar 15.53 persen, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS).

Berikut daerah terkaya di Provinsi Aceh dirangkum dari berbagai sumber:

1. Banda Aceh

Ibu kota provinsi ini menjadi salah satu daerah terkaya di Provinsi Aceh. Tercatat, PDRB per kapita warga Banda Aceh mencapai Rp78.158.000 per tahun 2021. Dengan begitu, pendapatan rata-rata per bulannya mencapai Rp6.513.166.

2. Nagan Raya

Nagan Raya menjadi daerah kedua terkaya di Provinsi Aceh dengan PDRB per kapita mencapai Rp53.834.000 pada 2021. Sehingga, pendapatan rata-rata per bulan mencapai Rp4.486.916.

3. Aceh Barat

Daerah Aceh Barat diketahui memiliki PDRB per kapita pada tahun 2021 mencapai Rp49.779.000. Dimana pendapatan rata-rata warga Aceh Barat mencapai Rp4.148.250.

4. Lhokseumawe

Kota terbesar kedua di Provinsi Aceh ini memiliki PDRB per kapita sebesar Rp49.606.000 per tahun 2021. Sementara itu, pendapatan rata-rata masyarakat Lhokseumawe setiap bulannya mencapai Rp4.133.833.

5. Aceh Utara

Ada juga Aceh Utara dengan PDRB mencapai Rp38.138.000 per tahun 2021. Sedangkan, pendapatan rata-rata setiap bulannya mencapai Rp3.178.166.

Itulah daerah terkaya di Provinsi Aceh yang tak banyak orang tahu.

