JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat transaksi gabah kering panen (GKP) sebesar 54,18%, gabah kering giling (GKG) 32,02%, dan gabah luar kualitas 13,80%.

Di mana data ini dari 1.449 transaksi penjualan gabah di 26 provinsi selama Desember 2022.

"Selama Desember 2022, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp5.624,00 per kg atau naik 17,83% dan di tingkat penggilingan Rp5.748,00 per kg atau naik 17,87% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada Desember 2021," ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam rilis resmi Statistik di Jakarta, Senin (2/1/2023).

BPS juga mencatat rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp6.166,00 per kg atau naik 21,75% dan di tingkat penggilingan Rp6.278,00 per kg atau naik 21,41%.

Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp5.035,00 per kg atau naik 17,01% dan di tingkat penggilingan Rp5.134,00 per kg atau naik 16,94%.

Dibandingkan bulan lalu, rata-rata harga gabah pada Desember 2022 di tingkat petani untuk kualitas GKP, GKG dan gabah luar kualitas masing-masing naik sebesar 4,20%, 6,59%, dan 0,26%.

"Di tingkat penggilingan, rata-rata harga gabah pada Desember 2022 dibandingkan bulan lalu untuk kualitas GKP, GKG dan gabah luar kualitas masing-masing naik sebesar 4,06%, 6,42%, dan 0,29%," ungkap Margo.

Selama Desember 2022, survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan pada 876 perusahaan penggilingan di 31 provinsi, dimana diperoleh 1.113 observasi beras di penggilingan.

Pada Desember 2022, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp10.954,00 per kg, naik sebesar 13,25% dibandingkan Desember 2021, sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp10.371,00 per kg atau naik sebesar 13,61%, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp9.807,00 per kg atau naik sebesar 10,33%.

"Dibandingkan dengan bulan lalu, rata-rata harga beras di penggilingan pada Desember 2022 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik sebesar 4,21%, 2,46%, dan 2,77%," pungkas Margo.