JAKARTA - Sumber kekayaan dari Gading Marten. Gading Marten atau nama lengkapnya Angling Gading merupakan seorang aktor Indonesia yang terkenal karena sudah membintangi banyak film, sinetron, FTV, serta pernah juga menjadi presenter.

Gading memasuki dunia hiburan pada tahun 2004 dan memulai karier aktingnya pada tahun 2008. Kala itu, dirinya berhasil membawa pulang piala Citra pertama sebagai pemeran utama terbaik pada tahun 2018 dalam filmnya yang berjudul "Love for Sale".

Adapun, pria kelahiran 8 Mei 1982 ini merupakan mantan suami Gisel dan ayah kandung Gempita.

Lantas, Apa saja sumber kekayaan dari Gading Marten? Berikut ulasannya yang dirangkum Okezone, Senin (2/1/2022):

1. Aktor Film

Kekayaan Gading Marten berasal dari membintangi film dan sinetron. Sejumlah film terbaru yang dibintangi Gading diantaranya berjudul Love For Sale, Yowes Ben 2, Toko Barang Mantan, dan Arini by Love Inc.

2. Endorsement

Gading Marten memiliki jumlah pengikut yang sangat banyak di Instagram. Diketahui total pengikutnya mencapai 21,6 juta.

BACA JUGA:5 Daerah Penghasil Orang Kaya di Jawa Barat

Karena jumlah pengikut yang banyak ini Gading kemudian membuka jasa endorsement.

Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital Lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

3. Presiden Persik Kediri dan Presiden West Bandits Sejak Maret 2022, Gading resmi dipilih sebagai Presiden Persik Kediri, setelah sebelumnya menjabat sebagai Vice President Marketing. Selain itu, Gading juga menjadi presiden dari klub bola basket asal Solo, West Bandits. Gading dipilih menjadi presiden untuk mengarungi IBL 2022. 4. Investasi otomotif Investasi otomotif menjadi salah satu sumber kekayaan artis Gading Marten. 5. Channel Youtube "Papa Gading" Youtube channel Gading Marten diberi nama "Papa Gading", pengikutnya sekitar 1,49 juta subscribers. Untuk kontennya berisi kegiatan sehari-hari Gading. Dari Youtube dirinya bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp8-250 juta per bulannya. 6. Kuy Entertainment Gading sebagai mengelola KUY Entertainment bersama Raffi Ahmad dan Fachri Albar. Hingga saat ini, YouTube dari KUY Entertainment sendiri sudah memiliki subscribe oleh 2,97 juta pengguna dan memiliki 321 ribu followers di akun Instagram mereka. Dari Youtube Kuy Entertainment mereka bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp500 juta - 1 miliar per bulannya.