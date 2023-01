JAKARTA – Harga emas diprediksi bisa mencapai USD3.000 atau Rp46,7 juta (kurs Rp15.572/USD) di tahun 2023.

Prediksi ini diungkap oleh Bank investasi asal Denmark, Saxo Bank untuk tahun depan.

Menurutnya hal ini dapat menyebabkan pembuat kebijakan beralih ke posisi defensif penuh.

Chief Investment Officer (CIO) Saxo Bank Steen Jakobsen berpendapat bahwa beberapa proyeksi tidak se-aneh yang disarankan oleh moniker.

Menurutnya, China dan India mungkin tidak akan membuang dolar dan Dana Moneter Internasional (IMF), tetapi yang mendasari tren mikro sebenarnya adalah apa yang sedang terjadi.

Berikut prediksi lainnya menurut Saxo Bank yang dikutip dari Bloomberg, Selasa (3/1/2023):

1. Presiden Prancis Emmanuel Macron pensiun dari politik setelah melewati anggota parlemen untuk melakukan reformasi.

Dia akan mewujudkan impiannya sejak lama yakni mendirikan startup.

2. Ekonomi maju memberlakukan kontrol harga dan penjatahan karena inflasi terus berlanjut, globalisasi berjalan terbalik dan masalah mendasar termasuk pasokan energi dibiarkan tidak terselesaikan.

3. Partai Buruh Inggris mengambil alih kekuasaan pada kuartal ketiga setelah Perdana Menteri Rishi Sunak mengalah dan menyerukan pemilihan. Referendum “UnBrexit” pada 1 November menghasilkan kemenangan bagi ReJoin.

4. Negara-negara The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang berusaha untuk menopang pendapatan menyetujui larangan penuh atas tax havens atau suaka pajak, termasuk Kepulauan Cayman, Bermuda, dan Bahama.

Hal ini mengejutkan ekuitas swasta dan modal ventura memangkas valuasi beberapa perusahaan publik.