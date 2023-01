JAKARTA - Harga sejumlah bahan pokok (bapok) terpantau stabil di awal 2023. Bahkan ada yang mengalami penurunan harga.

Mengutip Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan hari ini, Selasa (2/1/2023), bapok dengan harga stabil di antaranya beras premium di level Rp13.100 per kilogram (kg), beras medium Rp11.200 per kg, gula pasir Rp14.300 per kg, minyak goreng curah Rp14.200 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp16.400 per liter, minyak goreng MINYAKITA Rp14.100 per liter.

Kemudian, ada juga kedelai impor stabil di harga Rp15.100 per kg, serta tepung terigu Rp13.100 per kg.

Sedangkan untuk bapok yang mengalami penurunan harga, yaitu minyak goreng kemasan premium dibanderol Rp21.000 per liter atau turun Rp100 dibandingkan hari sebelumnya, lalu daging sapi paha belakang dibanderol Rp137.200 per kg atau turun Rp500 dari hari sebelumnya.

Lanjut, telur ayam ras dibanderol Rp31.300 per kg atau turun Rp100 dari hari sebelumnya, termasuk juga bawang merah dibanderol Rp37.600 per kg atau turun Rp 200 dari hari sebelumnya, dan bawang putih honan dibanderol Rp27.500 per kg atau turun Rp 200 dari hari sebelumnya. Di samping itu, hari ini harga cabe-cabean yang justru mengalami kenaikan. Seperti cabe meeah besar jadi dibanderol Rp 38.600 per kg atau naik Rp300 dari sebelumnya, cabe merah keriting dibanderol Rp 41.200 per kg atau naik Rp3.600 dari sebelumnya, dan terakhir adalah cabe rawit merah dibanderol Rp64.800 per kg atau naik Rp5.800 dari sebelumnya.