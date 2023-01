JAKARTA - Sumber kekayaan Aliando Syarief. Muhammad Ali Syarief atau lebih dikenal sebagai Aliando Syarief merupakan seorang pemeran, model, dan penyanyi asal Indonesia.

Laki-laki kelahiran tahun 1996 ini pernah hiatus selama 2 tahun selesai membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala (GGS) pada tahun 2014.

Adapun, saat ini Ali telah kembali dan bergabung ke dalam proyek film yang berjudul "Argantara" bersama dengan Natasha Wilona. Dirinya menjadi pemeran utama.

Lantas, darimana sajakah sumber kekayaan Aliando Syarief? Berikut ulasannya di bawah ini yang dirangkum Okezone, Selasa (3/1/2023).

1. Syuting Film

Aliando merupakan seorang aktor yang terjun ke dunia hiburan sejak 2008 dan terkenal sebagai sosok tampan. Hingga saat ini diketahui dirinya sudah membintangi banyak film seperti Garuda Di Dadaku 2, Warkop DKI Reborn 3, Sin, Warkop DKI Reborn 4, Argantara, dan terakhir Warkop DKI Kartun.

Sekali bermain film Ali bisa mendapatkan bayaran yang lebih dari ratusan juta.

2. Bintang Iklan

Adapun, Ali pernah menjadi bintang iklan di beberapa produk yang bayarannya itu mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital Lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

3. Menyanyi

Tidak hanya berakting, namun Ali juga jago bernyanyi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa singlenya yang hits di pasaran seperti Love You all The Way, Pergi Dari Hatiku, Malaikat Terindah, Kau Terindah, dan beberapa single lainnya.

4. Brand Ambassador

Salah satu produk teknologi menjadikan Ali sebagai model Brand Ambassador. Tak hanya teknologi, melainkan juga produk kebutuhan rumah tangga dan aksesori wearable.

5. Endorsement

Penghasilan Ali lainnya berasal dari endorse. Mulai dari produk skincare, makanan, dan masih banyak lagi. Hal tersebut dikarenakan Ali mempunyai followers lebih dari 16,9 juta di akun media sosialnya.