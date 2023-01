JAKARTA - Memasuki awal tahun 2023, tentunya Anda perlu menata kembali keuangan di tahun baru. Tidak bisa dipungkiri bahwa mengatur keuangan penting untuk memastikan semua kebutuhan Anda bisa terpenuhi dengan baik.

Adapun MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan memberikan berbagai resolusi keuangan 2023.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas pun menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Diketahui, bahwa manajemen keuangan merupakan cara untuk mengelola pemasukan atau dana yang dimiliki secara efektif dan efisien. Berikut 4 (empat) tips dari MotionTrade untuk mengatur keuangan sehingga Anda dapat mencapai resolusi keuangan di tahun baru ini:

1. Mencatat dan membuat Rencana Pengeluaran (Budgeting)

Anda dapat mencatat jumlah pemasukan dan selanjutnya menentukan rencana pengeluaran. Rencana pengeluaran harus disusun berdasarkan prioritas. Manajemen keuangan yang baik dapat diraih apabila Anda mengetahui apa saja prioritas yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menuliskan nominal dana yang dibutuhkan saat menyusun rencana pengeluaran.

2. Menyesuaikan Gaya Hidup dengan Kondisi Keuangan

Anda dapat menyesuaikan gaya hidup sesuai dengan kondisi finansial. Anda perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apabila Anda memang terpaksa untuk menggunakan kredit, ada baiknya tidak lebih dari 30% penghasilan yang dimiliki.

3. Menyiapkan Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang dapat digunakan saat keadaan penting yang tidak terduga, misalnya terkena PHK atau sakit. Anda bisa menyiapkan dana tersebut sebesar 6 atau 12 bulan pengeluaran, atau tergantung dengan kesanggupan finansial Anda.

4. Berinvestasi

Berinvestasi dapat membantu Anda untuk mengalahkan inflasi. Investasikan dana yang dimiliki agar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal, misalnya dengan berinvestasi pada instrumen reksa dana, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Semakin dini dan konsisten berinvestasi, maka keuntungan yang didapat juga lebih optimal.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!