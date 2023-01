JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Ada beragam macam instrumen investasi yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan imbal balik yang maksimal, salah satunya melalui obligasi.

Penawaran Obligasi Berkelanjutan (PUB) III PT MNC Kapital Indonesia Tbk Tahap I Tahun 2022 telah memasuki hari terakhir masa penawaran umum pada Kamis (4/1/2023). Adapun obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri yang akan ditawarkan yaitu:

Seri A dengan nilai Rp231 miliar dengan kupon 10,50% per tahun untuk tenor 370 hari setelah penerbitan. Seri B senilai Rp60,425 miliar dengan kupon 11,25% per tahun untuk tenor 3 tahun. Seri C senilai Rp55,175 miliar dengan kupon 12% per tahun untuk tenor 5 tahun.

