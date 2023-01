JAKARTA- Menguak siapa pemilik Ombe Kofie adalah Jason Leo. Bisnis ini pun bergerak pada minuman kopi yang kekinian.

Menguak siapa pemilik Ombe Kofie berawal dari eksperimen atau coba-coba. Jason Leo berani mengambil langkah membuka kedai kopi. Hanya bermodal grinder, manual grinder, timbangan, dan teko ini membuatnya menemukan resep dan takaran kopi yang tepat.

" Kami mengambil banyak risiko untuk buka di Pluit, di lingkungan yang dipenuhi para senior masih lebih menyukai kopi tubruk daripada kopi spesial yang kami banggakan untuk disajikan,” kata Leo dilansir dari Manual.

Semua hal dibuat berdasarkan selera, mengalir mengikuti rasa.Hingga memiliki resep andalan dalam membuat kopio kekinian.

Racikan andalannya adalah aneka kopi dingin yang dibuat dari tetesan murni pertama kopi, sehingga menciptakan intensitas rasa yang begitu melekat sempurna di mulut. Meski dingin, aromanya juga cukup menggoda, karena berasal dari teknik pressure yang mempertahankan kenikmatan alami biji kopi pilihan.

Selain kopi, di sini juga tersedia hidangan makanan yang enak menjadi teman secangkir kopinya. Mulai dari snack ringan, seperti Sausages On Fries hingga main course, seperti Pasta Of Tenderloin.

Ombe Kofie memiliki pelanggan yang sangat setia dan memiliki banyak pelanggan tetap pelanggan. Artinya jika sudah datang ke kedai kopi milik Jason Leo untuk pertama kalinya, akan datang untuk kedua kalinya.

Dari volume pengunjung, dapat disimpulkan bahwa Ombe Kofie memilikipembeli yang berkomitmen, pelanggan Ombe berada pada tingkat menyukaimerek. Itu karena banyak orang yang datang dan mencoba Ombe Kofie memutuskan untuk datang lagi.

Loyalitas pelanggan adalahhebat karena barista dapat mengenali pelanggan reguler dan menghafal pesanan reguler mereka. Saat ini kedai Ombie Kofie sudah banyak ditemukan di Jakarta.Â

