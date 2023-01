JAKARTA - Cara top up ShopeePay via ATM BRI, BRimo dan internet m-banking. Jika kamu yang sering belanja di Shopee pasti tidak asing dengan metode pembayaran melalui ShopeePay.

ShopeePay merupakan sebuah fitur uang elektronik yang menawarkan kemudahan akses untuk layanan pembayaran digital. Selain itu, ShopeePay juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi di beberapa merchant yang sudah memiliki kerja sama.

Ketentuan dalam melakukan transaksi di metode ini yaitu adanya biaya admin sebesar Rp500. Minimum top up ShopeePay lewat BRI adalah Rp10.000. Agar mudah dalam melakukan top up ShopeePay maka simak beberapa caranya berikut:

Cara top up ShopeePay via ATM BRI

— Masukkan kartu ATM BRI.

— Masukkan PIN ATM.

— Pilih menu Transaksi Lain.

— Pilih menu Pembayaran.

— Pilih Lainnya.

— Pilih BRIVA.

— Masukkan Virtual Account BRIVA (112 + nomor handphone) lalu pilih Benar.

— Masukkan isi nominal top up ShopeePay.

— Periksa nama akun Shopee kamu lalu pilih Ya.

— Lanjutkan transaksi sesuai instruksi.

— Tunggu notifikasi bahwa transaksi top up ShopeePay sudah berhasil.

Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital Lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

Cara top up ShopeePay via BRImo

— Buka aplikasi BRImo di handphone.

— Login dengan PIN BRImo.

— Pilih menu Dompet Digital.

— Klik Top Up Baru jika nomor telepon kamu belum terdaftar.

— Piih Dompet Digital, lalu klik ShopeePay.

— Masukkan nomor handphone yang ingin di isi lalu klik lanjutkan.

— Aplikasi BRImo akan muncul data nama pengguna ShopeePay dan nomor handphone. Pastikan data tersebut sudah benar.

— Masukkan isi nominal top up ShopeePay lalu pilih Sumber Dana.

— Pilih Top Up.

— Periksa kembali nama akun ShopeePay dan nomor handphone. Jika sudah benar lalu lanjutkan dengan klik Top Up.

— Masukkan kembali PIN BRImo kamu.

— Tunggu notifikasi bahwa transaksi top up ShopeePay sudah berhasil.

Cara top up ShopeePay via BRI Internet Banking

— Buka browser lalu ketik https://ib.bri.co.id/ib-bri/.

— Login akun kamu dengan ID dan password.

— Pilih menu pembayaran.

— Pilih kolom navigasi dalam menu Pembayaran, lalu pilih BRIVA.

— Pilih sumber rekening.

— Pilih Isi Kode Bayar.

— Masukkan Virtual Account BRIVA (112 + nomor handphone) lalu pilih kirim.

— Masukkan isi nominal top up ShopeePay yang diinginkan.

— Periksa informasi yang telah muncul di layar.

— Isi password iBanking mToken lalu pilih kirim.

— Tunggu notifikasi bahwa transaksi top up ShopeePay sudah berhasil.

Tinggal kamu pilih cara top up ShopeePay melalui metode yang lebih mudah dilakukan. Perlu diketahui bahwa top up ShopeePay memiliki batas maksimal yaitu Rp2.000.000 bagi akun yang belum melakukan upgrade ke ShopeePay Plus. Jika akun ShopeePay sudah upgrade ke ShopeePay plus maka maksimal top up adalah 10.000.000.