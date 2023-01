JAKARTA - Negara yang menggunakan dua mata uang menarik untuk dibahas. Sebab, beberapa tidak mengetahui ada sedikit negara mungkin menerima, lebih dari satu alat pembayaran.

Berikut negara yang menggunakan dua mata uang dilansir dari Latinamericanpost, Minggu (8/1/2023).

1. Kuba

Di Kuba, ada yang disebut sistem moneter ganda karena dua mata uang beredar. Pertama disebut CUP (Peso Kuba) dan CUC (Peso Konversi).

Mata uang pertama yang disebut CUP ini dikenal sebagai alat pembayaran nasional, sedangkan yang kedua digunakan untuk pembayaran di luar negeri.

Sistem mata uang ganda ini diperkenalkan pada tahun 1994 dengan jatuhnya blok Soviet, perdagangan utama pulau itu. Serta runtuhnya ekonomi pulau itu. Menghadapi krisis ini, Kuba memutuskan untuk mendolarkan sebagian sistem, itulah sebabnya CUC saat ini berlabuh ke mata uang Amerika Utara. Penggunaan dua mata uang asing ini akhirnya berimbas pada sosio-ekonomi negara tersebut.

Sebab masyarakat diupah dengan CUP, namun komoditas diperdagangkan dengan CUC. Menyebabkan kesenjangan di kalangan masyarakat, sebab hanya sebagian saja yang memiliki akses untuk memperoleh CUP.

2. Prancis

Prancis tidak sepenuhnya menerapkan dua mata uang dalam sistem moneternya. Namun pemerintahnya mengizinkan satu daerah bernama Bayonne, di wilayah Basque, menggunakan mata uang mikro yang setara dengan Euro.

Tujuannya hanya untuk mempertahankan warisan kebudayaan setempat dan mendukung perekonomian lokal. Mata uang ini disebut Eusko, dan diterbitkan oleh Euska Moneta. Mata uang ini legal untuk digunakan transaksi di area-area tertentu.

3. China

China menggunakan dua mata uang. Keduanya sama-sama disebut Yuan, sama-sama diterbitkan oleh bank sentral, perbedaannya hanya terletak pada kode ISO yang melekat pada tiap mata uang.

Perbedaannya, mata uang pertama disebut CNY, yang kedua disebut CNH. CNY digunakan untuk transaksi domestik, sedangkan CNH digunakan untuk transaksi perdagangan internasional.

Penggunaan dua mata uang ini dimulai ketika sektor manufaktur dan industri di China meningkat dan menjadi sentral perekonomian China pada akhir 1990 dan awal 2000-an. Uang dari luar negeri banyak mengalir ke negara tersebut kala itu.

4. Timor Leste

Mata uang Timor Leste adalah centavo dan dolar AS. Centavo digunakan dalam keseharian masyarakat setempat hanya berbentuk koin yang mana koin-koin tersebut diproduksi dan dipasok dari Portugal secara langsung. Negeri ini belum memiliki uang kertas nasional keluaran sendiri.

Sebagai gantinya, Timor Leste juga mengakui penggunaan mata uang kertas dolar AS sebagai nilai pecahan yang lebih tinggi untuk masyarakatnya. Nilai dan bentuk yang digunakan pun sama persis dengan Amerika Serikat sebagaimana pasokan uang dolar AS ini disuplai dari Bank Sentral AS atau disebut The Federal Reserve secara langsung.