JAKARTA – Cara mudah top up M-Tix via M-Banking, ATM, KLIK BCA, dan Mobile Banking. Cara top up memiliki banyak metode dan yang pasti cukup mudah, karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan pun.

Namun, yang harus diperhatikan nominal minimal isi saldo M-Tix yaitu Rp50.000 dan maksimal Rp1.500.000. Bagi yang tidak tahu M-Tix itu apa, M-Tix merupakan layanan pembelian tiket nonton film bioskop melalui aplikasi Cinema21 atau Cinema XXI. Melalui layanan M-Tix ini kamu dapat memilih film yang ingin ditonton, lokasi bioskop, waktu tayang, dan tempat duduk.

Berikut cara top up M-Tix dengan beberapa metode:

Top up melalui ATM BCA



• Kunjungi ATM yang terdekat

• Masukkan kartu ATM dan PIN kamu

• Pilih menu Transfer dan jika menggunakan ATM BCA maka klik BCA Virtual Account

• Masukkan kode perusahaan CINEMA XXI: 39921 dan nomor handphone kamu yang telah terdaftar pada layanan M-Tix

• Masukkan nominal top up

• Ikuti arahan berikutnya sampai transaksi selesai.

Top up melalui Klik BCA • Masuk ke aplikasi Klik BCA • isi User ID dan PIN Internet Banking kamu • Pilih Transfer Dana pada menu utama • Pilih Transfer ke virtual BCA • Ketik kode Virtual Account CINEMA XXI: 39921 • Masukkan nominal saldo untuk top up • Selesaikan dengan instruksi KlikBCA Top up melalui Mobile Banking • Buka aplikasi BCA Mobile • Klik m-BCA • Masukkan kode akses dari akun BCA Mobile • Klik m-Transfer yang ada di menu utama • Klik BCA Virtual Account • Masukkan kode virtual account CINEMA XXI: 39921 dengan nomor telepon yang sudah terdaftar • Masukkan nominal saldo untuk top up • Masukkan PIN m-BCA • Selesaikan dengan mengikuti intruksi selanjutnya