JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak para CEO sektor perbankan untuk merefleksikan kembali bagaimana kapal yang dinahkodai bersama ini menghadapi beragam ombak dan arus yang cukup keras.

Beragam ombak yang dihadapi ini antara lain disrupsi, kenaikan harga komoditas, inflasi, kenaikan suku bunga, meningkatnya cost of fund akibat dari meletusnya perang Rusia dan Ukraina.

"Kita tidak bisa mencegah faktor yang datang dari luar tersebut, tapi kita bisa mengendalikan kapal kita sendiri, Indonesia," ungkap Sri, Senin (9/1/2023).

Resiliensi perekonomian Indonesia, sebut dia, harus dijaga. Jika tugas Kemenkeu menjaga APBN #UangKita, maka perbankan yang merupakan sektor dominan perekonomian juga harus menjaga sektor perbankan dengan baik.

"Jangan salah arah. Jangan salah kompas. Jangan salah bersauh!" tutur Sri.

Dia menambahkan bahwa tahun 2022 bukanlah tahun yang biasa saja, dan dia bersyukur bisa melaluinya.

"2022 was not an ordinary time, but we made it!" ujar Sri dalam akun Instagramnya @smindrawati.