JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani berdiskusi dengan 50 orang mahasiswa Havard di kantor Kementerian Keuangan. Kunjungan para mahasiswa ini dalam agenda Singapore-Indonesia Trek 2023 untuk mengisi waktu winter break.

"Siang tadi saya menerima 50 orang mahasiswa Harvard yang mayoritas terdiri dari mahasiswa @harvardkennedyschool di kantor @kemenkeuri. Mereka sedang mengunjungi Indonesia dalam agenda Singapore - Indonesia Trek 2023 untuk mengisi waktu winter break dengan beragam agenda yang bermanfaat - berkunjung dan belajar langsung dari para praktisi di sektor publik dan privat," tulis Sri Mulyani di Instagramnya, Selasa (10/1/2022).

Sri Mulyani pun membagikan pengalaman saat dirinya diberi kepercayaan menjadi Menteri Keuangan. Menurutnya, beragam aspek menjadi pondasi penting bagi Indonesia dalam melakukan reformasi institusional, mulai dari human capital, efisiensi birokrasi, akselerasi infrastruktur, dan juga kebijakan yang bernas.

Ini semua untuk satu tujuan besar Indonesia untuk menjadi high income country dan keluar dari middle-income trap yang menjangkiti banyak negara berkembang di seluruh belahan dunia.

"Kepada mereka saya bagikan pengalaman transformasi perekonomian Indonesia dari era pertama saya menjabat Menteri Keuangan (2005) hingga sekarang," ujarnya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga memberi motivasi kepada para mahasiswa dari salah satu universitas terbaik dunia ini. Menurutnya, mahasiswa harus dapat memahami permasalahan, memahami tools yang mereka miliki, mendesain kebijakan yang tepat dan mengimplementasikannya.

"Saya yakin mereka dapat menjadi pemecah permasalahan dunia. Jangan mudah mengeluh, runtuh, dan menyerah. Be the champion! Please always stay in the good side of history!" kata Sri Mulyani.