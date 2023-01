JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Di dalam investasi saham, istilah cash withdraw mengacu pada aktivitas penarikan dana dari Rekening Dana Nasabah (RDN) ke rekening bank pribadi Anda. Withdraw atau penarikan dana biasanya dilakukan saat Anda telah mencapai target harga saham yang diinginkan.

Setelah melakukan penjualan saham dan memperoleh keuntungan, Anda dapat menentukan berapa persen porsi dana yang ingin dicairkan dan berapa persen yang akan diputar kembali untuk modal investasi selanjutnya.

Selain menarik dana saat telah merealisasikan keuntungan dari portofolionya, sebagian trader juga tetap melakukan penarikan dana meskipun harga sahamnya sedang turun untuk mengamankan asetnya. Ada juga saat-saat tertentu dimana Anda perlu melakukan withdraw dana dari RDN Anda ke rekening bank pribadi Anda untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Anda tidak perlu khawatir karena proses withdraw dana dapat dilakukan secara praktis dan mudah di aplikasi MotionTrade.

Berikut 5 (lima) langkah mudah dalam melakukan Cash Withdraw di aplikasi MotionTrade, antara lain:

1. Pilih Menu "Stock | Fund" di halaman Beranda

2. Pilih "Cash Withdraw"

3. Isi PIN untuk keamanan transaksi

4. Isi bagian "Amount" dengan nominal dana yang akan ditarik (minimal Rp 100 ribu)

5. Pilih "Submit"

Video Tutorial Cash Withdraw di aplikasi MotionTrade dapat Anda akses melalui link berikut: https://www.youtube.com/watch?v=OXBZO_ZBou4

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!