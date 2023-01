JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Kebutuhan dan gaya hidup yang dinamis ditambah dengan minimnya pengetahuan mengenai perencanaan keuangan dapat membuat seseorang kesulitan dalam mengatur keuangan, apalagi untuk berinvestasi. Merencanakan pengeluaran dan pemasukan adalah salah satu hal penting yang dapat Anda lakukan untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Perencanaan dan pengelolaan keuangan ini dapat Anda lakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Seperti apa cara perencanaan keuangan dan berinvestasi dengan prinsip syariah di tahun 2023? Jangan lewatkan ulasan โ€œSharia Financial Guide 2023โ€ pada Rabu (11/01/2022) pukul 16.00 WIB bersama Founder Sharfin Jauhar Fikri, dipandu oleh Sharia Business Development MNC Sekuritas Haris Ainur Falah melalui Instagram @mncsekuritas.

